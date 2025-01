Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje żołnierz WOT

„Dziś (11.01) w wypadku drogowym na trasie DK10 (m. Przyłubie) zginął żołnierz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zdarzenie nie miało związku ze służbą wojskową. Składamy kondolencje rodzinie i bliskim żołnierza oraz całej społeczności Kujawsko-Pomorskich Terytorialsów” – poinformowano na profilu Wojsk Obrony Terytorialnej w mediach społecznościowych.

O szczegółach tragedii poinformowało OSP Solec Kujawski. Do wypadku doszło około godziny 05:52 na 293 km drogi krajowej numer 10 na trasie Toruń – Bydgoszcz. W wypadku uczestniczył samochód ciężarowy i auto osobowe. Jak czytamy „kierujący ciężarówką jeszcze przed przybyciem służb na miejsce sam opuścił pojazd”.

Kierowcom poradzono, aby omijać ten odcinek drogi, bo utrudnienia mogły potrwać kilka godzin. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na swojej stronie zaznaczyła, że trasa może być zablokowana do godz. 14

Na zdjęciach ze zdarzenia widać, że osobówka została niemal rozerwana na pół. Na DK10 między Bydgoszczą a Toruniem często dochodzi do wypadków, a kierowcy nazywają ten odcinek „drogą śmierci”.

Tydzień temu w sobotę 4 stycznia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, przy pomocy drona, obserwowali ruch pojazdów na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Przyłubie.

Śmierć żołnierza WOT to kolejny tego typu przypadek w ostatnim czasie. 1 stycznia w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscowości Barszczewo na Podlasiu, do którego doszło poza służbą, życie stracił żołnierz 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wówczas doszło do potrącenia 20-letniego mężczyzny, który siedział na środku drogi. Kierowca auta osobowego był trzeźwy.