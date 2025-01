Nowa rola, stare ambicje. Morawiecki wprost mówi o swoich planach

Morawiecki niedawno objął stanowisko przewodniczącego EKR, zastępując premier Włoch Giorgię Meloni. W rozmowie z „SE” zaznaczył swoje główne cele na stanowisku, definiując je w trzech punktach.

Wzmocnienie współpracy transatlantyckiej

Zdaniem Morawieckiego Unia Europejska powinna unikać nadmiernej zależności od Chin. W rozmowie z „Super Expressem” podkreślił, że Europa położyła zbyt duży nacisk na Zielony Ład, co umożliwiło Chinom zdobycie przewagi na rynku technologii odnawialnych.

Morawiecki wskazał również, że Chiny dominują jako producenci paneli słonecznych, baterii i turbin wiatrowych, a unijne fundusze są kierowane za granicę zamiast wspierać europejski przemysł. W jego ocenie najważniejszym sojusznikiem dla UE powinny pozostać Stany Zjednoczone.

Morawiecki mówi o cenzurze

Były premier ostrzegł w rozmowie przed regulacjami, które mogłyby ograniczyć wolność w sieci. Porównał je do dawnych praktyk cenzorskich z czasów PRL, nawiązując do propozycji utworzenia urzędu nadzorującego treści w internecie w Polsce. Jego zdaniem walka z potencjalną cenzurą to drugie ważne zadanie, na którym powinien skupić się jako szef EKR.

Odzyskanie konkurencyjności gospodarczej

Trzecim punktem, który wskazał Mateusz Morawiecki, jest konkurencyjność. Były szef rządu stwierdził, że Unia musi ograniczyć biurokrację, by umożliwić firmom rozwój. Zielony Ład, jego zdaniem, niszczy europejskie rolnictwo i przemysł, a uproszczenie procedur pozwoliłoby na zwiększenie liczby patentów i innowacji.

Relacje z Partią Republikańską

Morawiecki w rozmowie z „SE” podkreślił znaczenie współpracy z Partią Republikańską w USA, która, choć nie ma prawa głosu w EKR, pozostaje bliskim partnerem politycznym.

Zapowiedział także poszerzenie współpracy o partie konserwatywne z Kanady i Australii. Według niego nadchodzące przejęcie władzy przez Republikanów w Stanach Zjednoczonych może przynieść nowe możliwości współpracy z Europą, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i handlu.

Powrót do roli premiera?

Morawiecki otwarcie przyznał, że jego ambicje sięgają powrotu na stanowisko premiera Polski. Wyraził dumę z osiągnięć rządu w czasach, gdy sprawował tę funkcję, wskazując na poprawę finansów publicznych oraz dynamiczny wzrost gospodarczy.

Wśród wyzwań, jakie dostrzega, wymienił konieczność przeciwdziałania politykom obciążającym obywateli, takim jak wprowadzenie ETS2 czy pakt migracyjny, których realizację przypisał obecnemu premierowi Donaldowi Tuskowi.

Współpraca z Karolem Nawrockim

Odnosząc się do kandydatury Karola Nawrockiego na prezydenta, Morawiecki podkreślił, że jego wybór minimalizuje możliwość prowadzenia kampanii opartej na atakach personalnych. Jego zdaniem Nawrocki to osoba bez „bagażu”, której nie można przypisać negatywnej narracji kierowanej obecnie do PiS-u.

Oczekiwania wobec prezydentury Donalda Trumpa

W kontekście zbliżającej się inauguracji Donalda Trumpa na prezydenta USA, Morawiecki wyraził nadzieję na jego skuteczne działania zmierzające do zakończenia wojny na Ukrainie.

Zaznaczył, że Trump może zastosować silne instrumenty nacisku na Władimira Putina, co mogłoby przyspieszyć rozwiązanie konfliktu. Podkreślił jednak, że USA nie mogą pozwolić sobie na błędy, takie jak pospieszne wycofanie sił z Afganistanu.

Polityka międzynarodowa i polskie interesy

Morawiecki wskazał, że jego nowa rola pozwoli mu skuteczniej reprezentować interesy Polski na arenie międzynarodowej. Zadeklarował walkę o blokowanie unijnych rozwiązań niekorzystnych dla kraju i wspieranie działań wzmacniających polską pozycję w NATO oraz UE.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Jak działa „efekt Nawrockiego”. „500 osób ściągniętych smsami”Czytaj też:

Sukces Morawieckiego. Obejmie ważne stanowisko w Europie