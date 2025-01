Znany ksiądz zapytany o rozwodników. Wskazał, kiedy mogą otrzymać rozgrzeszenie

Ks. Sebastian Picur zyskał popularność za sprawą działalności w mediach społecznościowych. Na TikToku obserwuje go już blisko 870 tys. internautów. Ksiądz często wchodzi w interakcje i odpowiada na pojawiające się pod jego nagraniami komentarze.

Znany ksiądz wyszedł z nową inicjatywą. Chodzi o kolędę

W ostatnim czasie wielokrotnie zabierał głos w sprawie tzw. kolędy. – W tych naszych spotkaniach kolędowych tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, ale o Boże błogosławieństwo, o modlitwę, o spotkanie, o życzliwość, o uśmiech, o drugiego człowieka i przede wszystkim Pana Boga – powiedział ksiądz, wskazując istotę przeprowadzania wizyt duszpasterskich.

W jednym z nagrań ks. Sebastian Picur wyszedł z nową inicjatywą. – Jeżeli chcesz, żebym przyjechał do ciebie z wizytą duszpasterską, po kolędzie, żebyśmy razem się pomodlili, porozmawiali, wspaniale spędzili czas, to oczywiście jest to możliwe – powiedział. – Co zrobić, aby tak się stało? Napisz w komentarzu, dlaczego to akurat do was powinienem przyjechać. Komentarz, który do 25 stycznia uzyska najwięcej serduszek, wygrywa i do tej osoby przyjadę. Zaznaczam, że ta inicjatywa odnosi się do terenu całej Polski. Szczęść Boże i do zobaczenia! – podsumował.

Internautka zapytała o rozwodników. Ksiądz o warunkach rozgrzeszenia

W ostatnim czasie użytkownicy mediów społecznościowych zadali księdzu kilka pytań dotyczących sytuacji osób po rozwodach. Jedna z internautek zapytała, czy jeśli wzięła rozwód, to „czy może przystąpić do spowiedzi”. „Jeśli osoba po rozwodzie nie żyje w związku pozasakramentalnym i w zależności od winy podjęła adekwatną pokutę po rozpadzie małżeństwa, to może otrzymać rozgrzeszenie” – odpisał ks. Picur.

Inna internautka zareagowała na tę odpowiedź księdza. „Pokutę po rozpadzie małżeństwa? A jeśli pokutą było to małżeństwo?” – zapytała. „Adekwatną pokutę ma podjąć osoba, która odpowiada za jego rozpad. Po tym, jeśli nie żyje w związku niesakramentalnym, może otrzymać rozgrzeszenie i przyjąć Komunię Świętą” – odpisał.

