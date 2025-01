Zgorzelski uderza w Zełenskiego. „Zakładnik ideologii banderowskiej”

Piotr Zgorzelski stwierdził w programie „Śniadanie Rymanowskiego” w Polsat News, że „Ukraina mogłaby przystąpić do Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy zakończy się wojna”.

Zgorzelski uderza w Zełenskiego. Padły mocne słowa

Wicemarszałek Sejmu w ostrych słowach skomentował także zapowiedzi dotyczące przełomu w kwestii ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. – Jestem przekonany, że te wszystkie opowieści ich o ekshumacji są po prostu dla naiwniaków – ocenił polityk. – Gdyby Wołodymyr Zełenski nie był zakładnikiem ideologii banderowskiej, to miał już setki okazji powiedzieć w Polsce jedno magiczne słowo, które otwiera przestrzeń do dalszych działań. Nigdy tego nie powiedział – tłumaczył.

Zdaniem Piotra Zgorzelskiego „ani prezydent Andrzej Duda ani wszyscy, którzy przed nim próbowali podnieść sprawę ekshumacji ofiar, nie są skuteczni w wymiarze oczekiwań rodzin wołyńskich”.

Polityk PSL ocenił, że „polski i ukraiński IPN to są dwie kompletnie różne instytucje”. – W ukraińskim pracuje niespełna 60 osób. Poprzedni szef tej instytucji – Wołodymyr Wiatrowycz – jest kłamcą wołyńskim i obrażał polskie rodziny – dodał.

W dalszej części programu wicemarszałek Sejmu wskazał, że „aktualny prezes IPN w Ukrainie nie mówi nic innego, jak to, że to Ukraina będzie dokonywała ekshumacji i pochówków”. – To jest po prostu skandal – podsumował.

Przełom ws. rzezi wołyńskiej?

Sprawa rzezi wołyńskiej była jednym z tematów poruszonych przez Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego podczas spotkania w Warszawie. – Odnajdujemy wspólny język także, jeśli chodzi o temat zbrodni wołyńskiej i te drażliwe kwestie. Wiem, Wołodymyrze, jak bardzo osobiście się w to zaangażowałeś – powiedział premier.

Szef rządu zaznaczył, że „jest oczywista potrzeba polskich rodzin, aby pochować swoich bliskich, którzy są ofiarami zbrodni wołyńskiej”. – To, że potrafimy się w tej kwestii porozumieć, to jest wielki przełom. Jestem wdzięczny, że znaleźliście w swoich sercach miejsce na tą sprawę, bo wiem, ile macie teraz na głowie – dodał.

Donald Tusk zadeklarował również, że „nie pozwoli na to, żeby kwestia rzezi wołyńskiej była wykorzystywana w politycznych grach”.

Czytaj też:

Polacy ocenili szanse Nawrockiego. Wyniki sondażu nie zostawiają złudzeńCzytaj też:

Burza po słowach Nawrockiego i reakcji Zełenskiego. Spięcie na antenie TVP Info