Polacy ocenili szanse Nawrockiego. Wyniki sondażu nie zostawiają złudzeń

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Chociaż do pierwszej tury głosowania zostało jeszcze kilka miesięcy, kandydaci już rozpoczęli objazd po Polsce, aby przekonać wyborców do głosowania na siebie. Według wszystkich sondaży największe szanse na zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski, jednak do ostatecznego rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich potrzebna będzie druga tura.

Sondaż. Jak Polacy oceniają szanse Karola Nawrockiego?

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” sprawdzono, czy Polacy dają jakiekolwiek szanse na wygraną Karolowi Nawrockiego. 31,9 proc. respondentów zapytanych o to, czy wierzą, że kandydat popierany przez PiS może wygrać wybory, odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania jest 42,4 proc. ankietowanych. Aż 25,7 proc. badanych nie ma w tej sprawie jednoznacznych poglądów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że z sondażu jasno wynika, że brak wiary w sukces Karola Nawrockiego wiąże się z poziomem zarobków Polaków – im wyższe dochody, tym bardziej sceptyczne podejście do szefa IPN. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców).

Sondaż. Kobiety mniej sceptyczne wobec szans Nawrockiego

Małgorzata Bodzon z SW Research podkreśliła, że zwycięstwo Karola Nawrockiego za niemożliwe częściej uznają mężczyźni (46 proc.) niż kobiety (40 proc.). – Podobne zdanie wyraża jedna na dwie osoby po 50 roku życia i blisko połowa badanych posiadających wyższe wykształcenie (48 proc.) – tłumaczyła, analizując wyniki sondażu.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18–19 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

