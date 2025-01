Krzysztof Stanowski zdecydował. Dotrzymał obietnicy złożonej rok temu

– Zwracam się do was jako kandydat na prezydenta – powiedział we wtorek w nagraniu stylizowanym na prezydenckie orędzie. Zachęcił swoich fanów do zbierania podpisów, a na profilu w serwisie X umieścił link do strony, z której pobrać można odpowiedni formularz.

– Stoję tu, aby uwypuklić tę wyborczą katastrofę. Nie po to, aby zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji, doświadczenia. Nie jestem w stanie piastować tego urzędu z odpowiednią godnością i klasą. Zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą – powiedział na nagraniu.

Krzysztof Stanowski startuje w wyborach

Krzysztof Stanowski zamieścił na swoim profilu X link do strony internetowej, na której można pobrać formularz do zbierania podpisów. Przypominamy: w celu startu w wyborach prezydenckich kandydat musi dostarczyć do Państwowej Komisji Wyborczej listy zawierające minimum 100 000 podpisów obywateli popierających kandydata.

Strona Krzysztofa Stanowskiego zawiera też jego program i hasło wyborcze. Na dzień ogłoszenia jego kandydatury nie jest to zbyt obszerna lektura. Hasłem wyborczym założyciela Kanału Zero jest #ZEROKONKRETÓW.

„Krzysztof Jakub Stanowski wkracza do gry w wyborach prezydenckich 2025. Co obiecuje? Nic, czyli okrągłe ZERO konkretów” – czytamy na stronie dziennikarza.

Stanowski – niemal rok temu, podczas wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą – zapowiedział, że wystartuje w wyborach. Słowa więc dotrzymał.

Wybory 2025. Stanowski wystartuje. Jakie ma cele?

Kandydat na prezydenta przekazał, że wśród jego celów jest wystąpienie podczas debaty wyborczej w TVP oraz emisja przygotowanych przez jego komitet wyborczy materiałów i spotów. Podczas wystąpienia niepochlebnie wypowiedział się również o dwóch najpoważniejszych konkurentach w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego.



– Ktoś powie, że to drwienie z państwa. Drwiną jest raczej to, że – nie czarujmy się – zaraz wybierzecie sobie marionetkowego prezydenta, że dwaj najważniejsi zawodnicy w tym wyścigu o pozycję numer jeden w kraju, nie są nawet pozycjami numer jeden w swoich ugrupowaniach. Są chłopcami na posyłki – powiedział Stanowski o Rafale Trzaskowskim oraz Karolu Nawrockim. Dziennikarz przekazał również swoją opinię o polskiej scenie politycznej.

– Chciałbym, aby hasło „zero kompetencji” było hasłem wyłącznie moim, ale jest hasłem całej naszej klasy politycznej, która osaczyła i zawłaszczyła to państwo. Dziś w polityce nie liczy się prawda, honor, godność, ponadpartyjny interes – dodał.

Krzysztof Stanowski wystartuje w wyborach prezydenckich?

Informacja o orędziu, które ma zamiar wygłosić Krzysztof Stanowski wywołała falę spekulacji odnośnie możliwego startu szefa Kanału Zero w wyborach prezydenckich. Wcześniej prezenter zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcia „dziwnych dokumentów”, które znalazły się na jego biurku. Była to pusta lista do zbierania podpisów pod kandydaturą w wyborach prezydenckich. Szef Kanału Zero zmienił również swoje zdjęcie profilowe na bardziej poważne, na którym pozuje w garniturze i krawacie.

