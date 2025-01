Wybory pokrzyżują plany Trzaskowskiego? Ważna impreza pod znakiem zapytania

Campus Polska Przyszłości od wielu lat jest organizowany w Olsztynie przez Rafała Trzaskowskiego i jego współpracowników. W ostatniej edycji wydarzenia skierowanego do młodych ludzi wzięło udział wielu ważnych polityków.

Z młodzieżą rozmawiali m.in. Donald Tusk, Adam Bodnar oraz Radosław Sikorski. W trakcie imprezy zorganizowano także liczne spotkania z zagranicznymi politykami m.in. szefową PE Robertą Metsolą, byłą wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą, byłą premier Finlandii Sanną Marin czy liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską.

Według organizatorów w tym roku w Campusie wzięło udział blisko 1,3 tys. osób.

Rafał Trzaskowski zrezygnuje z Campusu Polska?

W związku z wyborami prezydenckimi pojawiły się pytania, czy tegoroczny Campus Polska Przyszłości się odbędzie. Gdyby Rafał Trzaskowski zwyciężył i zastąpił w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudę, pojawiłby się na olsztyńskiej imprezie w roli głowy państwa. Nie wiadomo również, czy ewentualne obowiązki głowy państwa pozwoliłyby politykowi w pełni zaangażować się w organizację wydarzenia.

Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej, który jest mocno zaangażowany w organizację Campusu Polska Przyszłości odniósł się do zakulisowych plotek. Działacz KO zapewnił, że wynik wyborów prezydenckich nie będzie miał wpływu na organizację imprezy.

– Campus normalnie się odbędzie w ostatnim tygodniu sierpnia. Wiem, że w Kortowie jest już zarezerwowany termin. Będziemy robić to niezależnie od wyników wyborczych. Jest to projekt rozpisany na co najmniej 10 lat i na pewno będzie realizowany – zapewnił na łamach „Faktu”.

Według wstępnych ustaleń tegoroczna edycja Campusu Polska ma się odbyć między 23 a 29 sierpnia w olsztyńskim Kortowie.

