Trzaskowski zarzuca Nawrockiemu brak reakcji. „Nie mówi nic, nie myśli nic”

Rafał Trzaskowski był we wtorek 28 stycznia gościem programu „Pytanie Dnia” w TVP Info. W programie uderzył w swojego konkurenta w wyborach prezydenckich, zarzucając mu brak reakcji na wystąpienie Elona Muska na wiecu niemieckiej partii AfD. Miliarder stwierdził, że w Niemczech zbyt wiele uwagi poświęca się winom z przeszłości. – Trzeba iść naprzód. Dzieci nie odpowiadają za grzechów swoich rodziców, dziadków czy pradziadków. Powinniśmy być optymistyczni i podekscytowani przyszłością Niemiec – mówił.

Trzaskowski oburzony brakiem reakcji Nawrockiego. Chodzi o Elona Muska

Rafał Trzaskowski uważa, że na taką wypowiedź stanowczo powinien zareagować szef IPN.

– Mój konkurent zabiera głos wtedy, kiedy nie powinien, a kiedy powinien zabrać głos, nie mówi nic. Słyszymy skandaliczne słowa na wiecach partyjnych AFD, gdzie mówi się o tym, że Niemcy powinni zapomnieć o swoich winach. I nie ma żadnej reakcji od szefa IPN – ocenił prezydent Warszawy. – Jak nie trzeba było mówić o wrogach na Zachodzie, bo był wróg na Wschodzie, jak nie trzeba było szczuć, to oni szczuli na Unię Europejską. Ale jak trzeba zareagować na skandaliczne słowa, to ich kandydat, to szef tak ważnej instytucji państwowej nie mówi nic, nie myśli nic – dodał kandydat KO.

Sam podkreślał, że Musk to nie jest polityk, tylko biznesmen i jego słowa to nie są słowa prezydenta, czy ministra, ale i tak trzeba na nie reagować.

– Jestem oburzony, że Karol Nawrocki nie reagował, pełniąc taką funkcję, jaką pełni – stwierdził Trzaskowski. – PiS się chyba po prostu boi Elona Muska. Nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć, dlaczego nie było reakcji. Człowiek, który był szefem Muzeum II Wojny Światowej, który jest szefem IPN, nic nie ma do powiedzenia w tak ważnej sprawie. Nikt nie zabiera z PiS-u głosu? W momencie, kiedy dwa dni później mamy rocznice wyzwolenia Auschwitz – kontynuował, przypominając, że słowa miliardera padły tuż przed tą ważną rocznicą.

Zapowiedział, że on, gdyby został prezydentem Polski, byłby bardzo pryncypialny w takich sprawach.

– Będę bardzo pryncypialny i bardzo odważny. Nie może być tak, żeby słowa tak skandaliczne były przemilczane w polskiej debacie politycznej. Musimy pamiętać o naszych doświadczeniach historycznych, o tym, co Niemcy wyprawiali w Polsce – podkreślił kandydat KO. – PiS umiał szczuć, umiał mówić o reparacjach, ale nie potrafił nic w tej sprawie załatwić. Umiał szukać wroga na zachodzie, a gdy naprawdę trzeba reagować, to nie ma żadnej reakcji. Widać tutaj, jak postępuje PiS – podsumował.

