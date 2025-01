Elon Musk wystąpił na wiecu AfD. „Jesteście nadzieją”

Elon Musk zaangażował się w politykę na dobre, obejmując nowo powstałe stanowisko szefa Departamentu Wydajności Rządu USA w administracji Donalda Trumpa. W sobotę miliarder połączył się zdalnie z odbywającym się w Halle w Saksonii-Anhalcie wiecem niemieckiej prawicowej partii Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Miliarder już wcześniej głośno sprzyjał AfD. Nie dziwią więc słowa, które padły z wielkiego ekranu. – Jesteście największą nadzieją Niemiec – mówił Musk cytowany przez Onet. – Obywatele Niemiec są dumni, że są Niemcami. To w porządku, żeby być dumnym z tego, że jest się Niemcem. To bardzo ważna kwestia – tłumaczył.

Elon Musk: Mniej Brukseli

Jak stwierdził miliarder, „dobrze jest być dumnym z niemieckiej kultury i wartości”. – Nie chcemy stracić w imię multikulturowości, która wszystko rozmywa – mówił.

– Chcemy mieć na świecie unikatowe kultury. Nie chcemy, żeby wszystko wyglądało wszędzie tak samo, żeby wszędzie rozlała się jednak wielka „zupa”. Odwiedzając różne kraje, doświadcza się różnych kultur. To unikatowe i dobre – ocenił.

– Myślę, że w Niemczech zbyt wiele uwagi poświęca się winom z przeszłości. Trzeba iść naprzód. Dzieci nie odpowiadają za grzechów swoich rodziców, dziadków czy pradziadków. Powinniśmy być optymistyczni i podekscytowani przyszłością Niemiec – mówił Musk.

Musk stwierdził, że „Niemcy i kraje w Europie potrzebują więcej determinacji i samostanowienia, a mniej Brukseli”. Dodał także, że liczy na to, że AfD odniesie wyborczy sukces, a ich liderka Alice Weidel zostanie nową kanclerką Niemiec. – Ludzie powinni się zjednoczyć i wspierać AfD – wezwał.

Bliska relacja Elona Muska i AfD

Słowa Muska zostały ochoczo przyjęte. – Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again! – powiedziała po nich liderka partii Alice Weidel.

To nie pierwsza publiczna wymiana zdań między Muskiem a Weidel. Na początku miesiąca miliarder przeprowadził z nią zdalny wywiad na należącej do niego platformie społecznościowej X.

Weidel mówiła w nim m.in., że krzywdzące jest to, jak AfD jest przedstawiane w mediach i odcinała się od powiązań z nazizmem przekonując, że Hitler był „komunistą i socjalistą”, a nie prawicowcem, konserwatystą i libertarianinem.

Czytaj też:

Niemcy odpowiadają na rzymski salut Muska. Mocna odpowiedź prosto z BerlinaCzytaj też:

Krzysztof Bosak o kontakcie z Elonem Muskiem. „To nie jest nasz styl”