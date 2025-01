Kaczyński poirytowany pytaniami dziennikarza. Mówił o „bajkach” i wyraził smutek

Jarosław Kaczyński o wspieranie prawicowych mediów środkami ze Skarbu Państwa zapytany został na konferencji prasowej. Dziennikarz TVn24 twierdził, że w latach 2017-2023 spółki Skarbu Pastwa na media Tomasza Sakiewicza przekazały ponad 150 mln zł.

Kaczyński starł się z dziennikarzem

Prezes PiS zaprzeczył, jakoby w trakcie rządów PiS kontrolował spółki SP. Stwierdził, że takie sformułowania są „kabaretowe”.

– To jest część takiej bajki opowiadanej w sprawie naszej partii, także w mojej sprawie, chociaż oczywiście jest tutaj mniej ważna. I jeżeli pan nawiązuje do tej bajki, no to tylko jest mi smutno, ze względu na kondycję pewnej części dziennikarzy – odpierał atak Kaczyński.

Kiedy reporter nie dawał za wygraną, polityk raz jeszcze odpowiedział. – Panie redaktorze, niech pan nie będzie śmieszny. W jaki sposób ja, pracując tutaj wtedy z dwoma czy trzema paniami, które mnie wspierają w pracy, mogłem kontrolować to, co robią spółki Skarbu Państwa? – pytał.

– Nie robiłem tego. I ta suma, którą pan w tej chwili wymienił, jest dla mnie zaskoczeniem – dodawał.

Kaczyński zadowolony z kampanii Nawrockiego

Kolejne pytania dotyczyły już mniej kontrowersyjnych kwestii. Dziennikarz Wirtualnej Polski zapytał m.in. o ocenę kampanii popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, którą prowadzi Paweł Szefernaker.

– Naprawdę jestem pełen uznania jeżeli chodzi o jego działania, o konsekwencję, o to, jak to wszystko jest ułożone. Jest to naprawdę bardzo dobry następca tego, który normalnie kierował poprzednimi kampaniami wyborczymi, czyli Joachima Brudzińskiego – mówił prezes PiS.

– Jestem bardzo zadowolony i też jestem bardzo zadowolony z pana doktora Karola Nawrockiego, który świetnie wypełnia swoją rolę, to znaczy rolę kandydata. Przy czym to jest kandydat inny, niż pan prezydent Duda, bo pan prezydent Duda był kandydatem czysto partyjnym i działał w innych warunkach – zaznaczał.

