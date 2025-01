Były antyterrorysta o zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry. Zamieszania można było uniknąć?

Zbigniew Ziobro miał w piątek 31 stycznia zostać doprowadzony przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Policja nie znalazła polityka w jego domu i mieszkaniu w Jeruzalu w woj. łódzkim i w Warszawie. Sam polityk informował wcześniej, że znajdował się za granicą i nie było wiadomo, czy pojawi się w Polsce. Ostatecznie odwiedził siedzibę TV Republika, gdzie po rozmowie oddał się w ręce funkcjonariuszy.

Zbigniew Ziobro zatrzymany i doprowadzony na komisję. Jerzy Dziewulski ocenił zachowanie policji

Jerzy Dziewulski w rozmowie z „Faktem” odrzucił głosy, że w działaniach policji przebijała się dezorientacja. Były antyterrorysta podzielił argumentację m.in. obecnego na miejscu rzecznika KSP, że Ziobro był świadkiem, a nie podejrzanym. – Nie jest to niebezpieczna osoba z punktu widzenia prawa, a więc stosowana jest łagodniejsza forma – wyjaśniał Dziewulski.

Zdaniem byłego antyterrorysty całej sytuacji można było uniknąć. – Ja bym jednak zastosował inną taktykę – zaznaczył były antyterrorysta. Dziewulski tłumaczył, że „na miejscu policji zwróciłby uwagę na plany lotów i listę pasażerów”.

Były antyterrorysta o działaniu policji ws. Zbigniewa Ziobry. „To jest dopuszczane prawnie”

– Skontaktowałbym się ze Strażą Graniczną, by bliżej rozpoznać sytuację i dokonać zatrzymania prewencyjnego. Zostałby zatrzymany na lotnisku, a potem osadzony w izbie zatrzymań, co jest dopuszczane prawnie, a następnie przyprowadzony do Sejmu na komisję – powiedział były antyterrorysta.

Dziewulski nie zgodził się także z zarzutami, że policja zmobilizowała za duże siły, bo „funkcjonariusze zdawali sobie sprawę, że mógł być stawiany opór”. – Liczba, która komuś wydała się zbyt duża, okazała się prawidłowa – podsumował był antyterrorysta.

