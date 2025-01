Reporterzy TV Republiki osaczyli dziennikarza TVN24. Pytali o FOZZ, komunistów i Jana Pawła II

Piątkowy poranek upłynął pod hasłem poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Funkcjonariusze mieli doprowadzić byłego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Polityka nigdzie jednak nie było. Znalazł się dopiero przed godz. 10 w siedzibie – i na antenie – Telewizji Republika.

Choć Ziobro oddał się w ręce policji bez większych oporów, to pod siedzibą Republiki nie obyło się bez spięć. Nie jednak między politykiem a funkcjonariuszami, a między dziennikarzami gościnnej stacji i TVN24. Choć spięcie, to i tak za dużo powiedziane.

Dziennikarz TVN24 otoczony

Kiedy Ziobro odjechał już spod siedziby stacji, a miejsce zaczął opuszczać dziennikarze TVN24 Sebastian Napieraj, momentalnie ruszyli za nim reporterzy Republiki. – Kiedy stacja TVN zakładana przez Wojskowe Służby Informacyjne, długie ramię Moskwy, odda pieniądze z FOZZ-u? – krzyczał w jego kierunku pierwszy z nich. Napieraj odpowiadał opanowanie: „Polecam państwu reportaż »Republika propagandy« w TVN24”.

– Związki z Federacją Rosyjską, długie ramię Moskwy, Wojskowe Służby Informacyjne. Mówi to panu coś? Ja myślę, że pan ma dobrą wiedzę historyczną z nauki takiej współczesnej – nie poddawał się pracownik Republiki. – To niestety nie odpowie pan na pytanie? Kiedy stacja TVN odda środki, które pochodzą z FOZZ-u? – kontynuował.

Dziennikarz TVN24 w ogniu pytań

I dalej. – Co pan myśli o tym, że TVN ma komunistyczny rodowód? – pytał reporter Republiki. – Nie da się tych komunistycznych korzeni u was... one są... po prostu... – mówił. – Dlaczego szczujecie na ludzi? – wtórował mu drugi.

– Ile TVN wziął od komunistycznych władz na założenie swojej stacji telewizyjnej? – padało pytanie za pytaniem. – Jedno proste pytanie: czy to jest etyczne szczuć na ludzi? – napierał reporter Republiki.

Dziennikarza TVN24 uratowało przejście dla pieszych

Napieraj dalej mówił jedynie o reportażu „Republika propagandy” w TVN24. – Widziałem – odpowiedział mu jeden z reporterów. – Czy to, co pan mówi, wynika z zazdrości wobec Telewizji Republika, że mamy o wiele większą oglądalność niż TVN24? – wtórował drugi.

I jeszcze dalej. – TVN24 kłamie na przykład w sprawie pielgrzymki kibiców – mówił jeden. – Czy taka stacja, która ma komunistyczny rodowód, powinna funkcjonować w przestrzeni publicznej? – padało w kierunku osaczonego dziennikarza TVN24.

Napierajowi udało się uwolnić dopiero wtedy, kiedy wszedł na przejście dla pieszych. Tam i tak zza pleców usłyszał: „Dlaczego obrażacie świętego Jana Pawła II?”.

