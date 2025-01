Oszukiwał, kogo mógł. Nie oszczędzał nawet księży. Akcja służb we Wrocławiu

„Mundurowi zatrzymali nieuczciwego adwokata, który oszukiwał swoich klientów. Mężczyzna m.in. powołując się na swoje wpływy w prokuraturze, obiecywał pomoc w uchyleniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania w zamian za korzyści majątkowe” – chwali się wrocławska policja.

Do zatrzymania nieuczciwego adwokata doprowadziła wielotygodniowa operacja funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem korupcji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Jak wykazał zebrany przez nich materiał dowodowy, że w latach 2015-2022 zatrzymany 56-latek doprowadził swoich klientów do znacznych strat finansowych na łączną kwotę co najmniej 1,2 miliona złotych.

Adwokat oszukiwał dwutorowo

Cały proceder, który mężczyzna praktykował przez blisko siedem lat, opierał się na dwóch filarach.

Po pierwsze, adwokat powoływał się na się na swoje wpływy w prokuraturze i obiecywał pomoc w uchyleniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania w zamian za korzyści majątkowe. W tym przypadku kwoty sięgały nawet kilkuset tysięcy złotych.

Po drugie, 56-latek oszukiwał również instytucje i podmioty kościelne oraz osoby prywatne. – Pobierał najczęściej znaczne kwoty za wykonanie różnego rodzaju czynności prawnych, jednak jego działania ograniczały się jedynie do przejęcia pieniędzy, bowiem nie wywiązywał się w żaden sposób ze swoich zobowiązań – tłumaczy asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia

– Intensywne czynności prowadzone w tej sprawie przez dolnośląskich policjantów, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, doprowadziły do przedstawienia zatrzymanemu mężczyźnie łącznie 24 zarzutów za płatną protekcję i oszustwa – mówi asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Aktualnie 56-latek przebywa w areszcie tymczasowym. Za popełnione czyny grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

