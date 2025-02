Niepozorne zagłębienie przy drzewie? To może być śmiertelna pułapka!

Zwierzęta, podobnie jak ludzie, korzystają z miejsc odpoczynku i schronienia. To właśnie barłogi. Naruszenie ich spokoju może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Niedźwiedzie, zwłaszcza samice z młodymi, mogą stać się agresywne w obronie swojego terytorium. Podobnie dziki, szczególnie lochy z warchlakami, mogą zaatakować, czując zagrożenie. Dlatego ważne jest, aby nie zbliżać się do takich miejsc i nie pozostawiać w ich pobliżu swojego zapachu, który mógłby przyciągnąć zwierzęta.

Kazimierz Nóżka, emerytowany leśnik z Nadleśnictwa Baligród, w rozmowie z „Faktem” ostrzega:

„Jeżeli zauważycie, że jest wyściełane jakimiś gałązkami jodłowymi czy liśćmi ostrężyny, omijajcie to miejsce, jest to tak zwany barłóg”.

Jak rozpoznać barłóg?

Barłóg to niewielkie zagłębienie w ziemi, często zlokalizowane przy starym drzewie. Może być wyścielone gałązkami jodłowymi, liśćmi ostrężyny lub innym materiałem roślinnym. Takie miejsce jest wyraźnie „wyleżane” i może nosić ślady obecności zwierząt, takie jak sierść czy odchody.

Co zrobić w przypadku napotkania barłogu?

Jeśli podczas spaceru zauważysz barłóg, najlepiej spokojnie się oddalić, nie wykonując gwałtownych ruchów. Unikaj hałasowania i nie próbuj zbliżać się do legowiska. Pamiętaj, że to naturalne środowisko dzikich zwierząt, a my jesteśmy w nim tylko gośćmi. Zachowując ostrożność i szacunek dla przyrody, minimalizujemy ryzyko niebezpiecznych spotkań.

Jak zachować się podczas spotkania z dzikim zwierzęciem?

W przypadku niespodziewanego spotkania z dzikim zwierzęciem kluczowe jest zachowanie spokoju. Nie wykonuj gwałtownych ruchów ani nie podnoś głosu. Powoli i spokojnie oddal się, nie odwracając się plecami do zwierzęcia.

Unikaj bezpośredniego kontaktu wzrokowego, który może być odebrany jako wyzwanie. Jeśli zwierzę zbliża się do ciebie, możesz unieść ręce, aby wyglądać na większego, co może je odstraszyć. Nigdy nie próbuj karmić ani dotykać dzikich zwierząt.

Pamiętaj, że większość dzikich zwierząt unika ludzi i atakuje tylko w sytuacji zagrożenia. Jeśli zdarzy się, że dzik przypuści szarżę, nie uciekaj, a po prostu zejdź mu z drogi. Dzik w naturalnym terenie biega szybciej niż człowiek, więc w wyścigu niemal na pewno wygra. Jednak ze względu na swoją masę i budowę ciała nie jest zbyt zwinny i nie będzie w stanie wykonać ostrego zakrętu.

