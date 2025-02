Ukraińcy w Polsce chcą więcej zarabiać. Kwoty robią wrażenie

Obywatele Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w lutym 2024 roku ponad 755 tysięcy Ukraińców legalnie pracowało w Polsce, głównie w województwach mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Najczęściej znajdują zatrudnienie w sektorach takich jak administracja, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i usługi. Nieoficjalnie mówi się jednak o blisko 3 mln uchodźców, z których wielu pracuje po prostu „na czarno”.

Najnowsze sondaże wskazują na rosnące wymagania płacowe Ukraińców pracujących w Polsce. Z badania przeprowadzonego przez Grupę Progres wynika, że jedynie 5 proc. respondentów jest skłonnych pracować za mniej niż 4000 zł netto, podczas gdy 85 proc. oczekuje wynagrodzenia w przedziale od 4000 zł do 7700 zł netto. Dodatkowo 10 proc. liczy na zarobki powyżej 7700 zł.

Porównanie z innymi grupami cudzoziemców

W porównaniu z pracownikami z innych krajów, takich jak Filipiny, Indie, Nepal, Mołdawia czy Kolumbia, oczekiwania finansowe Ukraińców są wyższe. Wśród tych grup 26 proc. zadowoli się pensją od 3000 zł do 3900 zł netto, 48 proc. liczy na wynagrodzenie w przedziale 4000–7700 zł netto, a 26 proc. oczekuje pensji powyżej 7700 zł.

Aktualne zarobki Ukraińców w Polsce

Obecnie średnie zarobki Ukraińców w Polsce mieszczą się w przedziale od 3300 zł do 5500 zł netto. Podwyżka płacy minimalnej od stycznia 2025 roku może poprawić ich sytuację finansową. Najniższa krajowa wzrosła do 4666 zł brutto (ok. 3510 zł netto), a minimalna stawka godzinowa zwiększyła się z 28,20 zł do 30,50 zł.

Przyczyny rosnących oczekiwań płacowych

Wzrost oczekiwań finansowych Ukraińców może wynikać z kilku czynników:

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe – wielu Ukraińców posiada wyższe kwalifikacje, co skłania ich do poszukiwania lepiej płatnych stanowisk.

– wielu Ukraińców posiada wyższe kwalifikacje, co skłania ich do poszukiwania lepiej płatnych stanowisk. Inflacja i rosnące koszty życia – wzrost cen w Polsce powoduje konieczność uzyskania wyższych dochodów.

– wzrost cen w Polsce powoduje konieczność uzyskania wyższych dochodów. Konkurencja na rynku pracy – większa świadomość wartości własnych umiejętności sprawia, że Ukraińcy oczekują wyższych wynagrodzeń.

Wpływ na polski rynek pracy

Rosnące oczekiwania płacowe Ukraińców mogą mieć znaczący wpływ na polski rynek pracy. Pracodawcy będą musieli dostosować oferowane wynagrodzenia, aby przyciągnąć i zatrzymać ukraińskich pracowników. Może to prowadzić do ogólnego wzrostu płac w niektórych sektorach oraz zwiększenia konkurencji między pracodawcami o wykwalifikowaną siłę roboczą.

