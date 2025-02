Burza po wycieku prywatnego sms-a posłanki KO. Schreiber zareagowała

Magdalena Filiks przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przebywa aktualnie na zwolnieniu lekarskim. Posłanka KO podkreśliła, że „nie zamierzała podawać do publicznej wiadomości informacji o swojej chorobie, jednak skoro jej prywatny sms stał się bez jej wiedzy i zgody sprawą publiczną, czuje się zobowiązana napisać, że do końca lutego pozostanie pod opieką lekarzy”. Chodzi o wiadomość, która miała trafić do dziennikarza „Gazety Wyborczej” Wojciecha Czuchnowskiego.

Magdalena Filiks ma problemy zdrowotne. Co dolega posłance KO?

„Pięknie wam wszystkim dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i otuchy – proszę jednak o uszanowanie tego, że swoje problemy, bóle i choroby przeżywam wyłącznie z bliskimi oraz lekarzami” – zaznaczyła parlamentarzystka KO.

Magdalena Filiks dodała, że „starała się jak mogła, żeby dokończyć w sposób odpowiedzialny pracę w komisji śledczej”. „Nie zwykłam szukać atencji publicznej w wielu trudnych dla mnie i mojej rodziny momentach” – zapewniła.

Posłanka KO nie chciała ujawnić, co konkretnie jej dolega. „Proszę mi również wybaczyć, że nie wrzucę państwu na dowód choroby zdjęć z kroplówkami ze szpitala. Owszem, czeka mnie niestety kilka poważnych zabiegów, ale nie jestem tego rodzaju miękiszonem, żebyście musieli państwo oglądać spektakle z upuszczania mi krwi z noska” – wyjaśniła we wpisie w mediach społecznościowych.

Marianna Schreiber o chorobie Magdaleny Filiks

Wpis parlamentarzystki nie umknął uwadze Marianny Schreiber. Była żona byłego ministra Łukasza Schreibera przyznała, że „nie rozumie braku empatii posłanki KO”. „Pani Magdaleno, wiele można zrozumieć, współczuć, ale pytam panią: jak można napisać o drugim człowieku śmiertelnie chorym, który cudem wyszedł z choroby, że jest »miękiszonem«”? – dopytywała celebrytka.

