PiS wyłączył, nowy rząd przywraca. Łysiec z powrotem w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Świętokrzyski Park Narodowy, założony w 1950 roku, jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Jego sercem jest Łysiec (znany również jako Święty Krzyż), drugi co do wysokości szczyt Gór Świętokrzyskich, na którym znajduje się klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. To najstarsze sanktuarium w kraju, przechowujące relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

PiS przekazał Łysiec Oblatom

W grudniu 2021 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wyłączeniu z granic parku trzech działek o łącznej powierzchni 1,35 hektara, obejmujących m.in. zabudowania klasztorne na Łyścu.

Uzasadniano to zurbanizowaniem terenu oraz brakiem walorów przyrodniczych.

Protest przyrodników, sprzeciw Oblatów

Decyzja o wyłączeniu części Łyśca z parku narodowego wywołała szerokie protesty. Jak łatwo się domyślić, spotkała się z krytyką przyrodników i naukowców, którzy obawiali się, że może to stanowić precedens zagrażający integralności parku. Przyrodnicy argumentowali, że stworzenie enklawy niepodlegającej rygorom ochronnym może stanowić zagrożenie dla ekosystemu parku.

Z kolei Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża podkreślali, że od wielu lat starają się o integralność całego pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego, dążąc do przywrócenia jego pierwotnego, sakralnego charakteru.

W petycji opublikowanej w październiku 2021 roku zaznaczyli, że nie planują działań mogących zaszkodzić przyrodzie, a ich celem jest m.in. prowadzenie rekolekcji, sympozjów naukowych oraz edukacji religijno-patriotycznej.

Ostatecznie Najwyższa Izba Kontroli (NIK) po przeprowadzonej kontroli zaleciła przywrócenie tych działek w granice ŚPN, wskazując na brak ustawowych podstaw do ich wyłączenia.

Łysiec trafi znów w granice parku

Po zaleceniach NIK, nowe kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska podjęło się przywrócenia wyłączonych działek do granic ŚPN.

Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała w grudniu 2024 roku informował o trwających konsultacjach z samorządami w tej sprawie.

Planowane było wówczas nie tylko przywrócenie działek na Łyścu, ale także poszerzenie parku o około 340 hektarów cennych przyrodniczo terenów w gminach Masłów i Łączna.

Rozszerzenia parku nie będzie

Propozycje poszerzenia granic ŚPN nie spotkały się jednak z pozytywnym odbiorem ze strony lokalnych samorządów. Niektóre gminy wyraziły obawy dotyczące potencjalnych ograniczeń dla mieszkańców oraz wpływu na lokalną gospodarkę.

W odpowiedzi przedstawiciele ministerstwa podkreślali, że obecność parku narodowego podnosi wartość terenu i może przynieść korzyści w postaci subwencji ekologicznych dla gmin.

Czytaj też:

To najwyższe wieże widokowe w Polsce. Widoki będą imponująceCzytaj też:

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej rozdane. Znamy zwycięzców