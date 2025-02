„Wyjątkowy prezent” dla premiera Donalda Tuska. Napiszą do premiera tysiące pocztówek

W najbliższy weekend w centrum Warszawy odbędzie się maraton pisania pocztówek do Donalda Tuska. To wydarzenie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki oraz Fundację Viva!, ma przyczynić się do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra w Polsce.

„Okrutny przemysł dla zwierząt”

W Sejmie niedługo bowiem będzie procedowany projekt ustawy zakazującej wspomnianą praktykę. „Twoje wsparcie i zaangażowanie jest teraz kluczowe dla zakończenia cierpienia lisów, norek i jenotów na fermach futrzarskich!” – apelują prozwierzęce organizacje.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak okrutny jest to przemysł dla zwierząt, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Nie chcemy, aby Polska była niechlubnym producentem futer numer 1 w Europie i drugim co do wielkości na świecie, po Chinach” – czytamy w jednym z postów na Facebooku opublikowanych przez organizatorów.

Pocztówkę będzie można napisać 8 lutego (sobota) w kawiarni Prześniona (ul. Jasna 10), między 11.00 a 18.00 oraz 9 lutego (niedziela) w centrum Gniazdo (ul. Krucza 17), między 11.00 a 18.00.

Donald Tusk ma dostać kilka tysięcy kartek

14 lutego, w Walentynki, członkowie organizacji wręczą wszystkie kartki premierowi. „Przygotowaliśmy wyjątkowy prezent dla premiera Donalda Tuska z nadzieją, że okaże zwierzętom serce – wręczymy mu kilka tysięcy pocztówek podpisanych przez osoby z całej Polski, domagające się wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futro” – poinformowano.

Przypomnijmy, że 5 lutego odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro powołanego przez posłankę Małgorzatę Tracz. Działacze ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki wraz z posłanką oraz przedstawicielami Fundacji Viva! przedstawili główne założenia projektu ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Głos zabrała także strona społeczna.

Posiedzenie zostało zakłócone przez hodowców, rzucających wyzwiskami i groźbami pod adresem posłanek i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

facebookCzytaj też:

Kiedy koniec branży futerkowej? „To będzie siódma próba. Projekt jest optymalny”Czytaj też:

Aktywiści w centrum Warszawy z przesłaniem do rządu Tuska. „Obiecali to”