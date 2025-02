Groźny wypadek przed szkołą w Augustowie. Nastolatki w szpitalu

We wtorek 11 lutego przy wjeździe do I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Brzostowskiego w Augustowie doszło do wypadku. Jak w rozmowie z tvn24.pl przekazała podkom. Kinga Kalinowska, oficer prasowa KPP w Augustowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że 18-latek, który kierował citroenem, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w samochód, odbił się niego, a następnie uderzył w kolejne dwa auta. Jedno z nich uderzyło z kolei w cztery uczennice, które stały na poboczu.

Wypadek przy szkole w Augustowie. Cztery nastolatki w szpitalu

Wszystkie poszkodowane nastolatki – w wieku 15 i 16 lat – zostały przewiezione do szpitala na obserwację. Nie zostały podane do wiadomości publicznej żadne szczegóły dotyczące ich stanu zdrowia.

Kierujący citroenem był trzeźwy. Jak ustalił Polsat News, powołując się na informacje od policji, 18-latek posiadał prawo jazdy od kilkunastu dni. Funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

