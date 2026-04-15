Narada przy Nowogrodzkiej. W tle nowy zakaz dla polityków

Naradę zwołał prezes ugrupowania, Jarosław Kaczyński. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Henryk Kowalczyk, Stanisław Karczewski oraz Przemysław Czarnek.

Z nieoficjalnych ustaleń „Newsweeka” wynika, że jednym z kluczowych tematów była zapowiedź Mateusza Morawieckiego, który zamierza powołać własne stowarzyszenie. Kierownictwo partii ma rozważać wprowadzenie zakazu tworzenia takich planów przez członków ugrupowania.

Plany Morawieckiego pod znakiem zapytania

Jeśli takie ograniczenie rzeczywiście zostałoby wprowadzone, mogłoby skutecznie zablokować inicjatywę byłego premiera.

Mateusz Morawiecki zapowiadał bowiem stworzenie organizacji, która – jak mówił – „skupia osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie” oraz ma walczyć o „mityczne centrum”.

Stowarzyszenie Morawieckiego miałoby charakter ponadpartyjny i w założeniu miałoby przyciągać różne środowiska — od samorządowców, przez przedsiębiorców, po działaczy społecznych.

Kaczyński spotkał się z Morawieckim. „Działając razem możemy odnosić sukcesy”

Na początku kwietnia doszło także do rozmowy między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim. Informację o spotkaniu przekazał Rafał Bochenek, rzecznik partii we wpisie na platformie X.

W trakcie spotkania omówiono bieżącą sytuację polityczną w Polsce, kondycję partii oraz strategię na kolejne lata.

„Ostatnie dni pokazały, że działając razem, w sposób zintegrowany możemy odnosić sukcesy i realizować założone cele” – podkreślił Bochenek. Warto zaznaczyć, że jeszcze niedawno media spekulowały o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, a w ostatnim czasie ten temat nieco przycichł.

Ocieplanie stosunków z innymi frakcjami?

Wcześniej Morawiecki wziął udział w debacie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podczas Europejskiego Forum Rolniczego.

Dodatkowo pozytywnie odniósł się do propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczącej programu SAFE 0 procent, co przez część komentatorów zostało odebrane jako próba budowania relacji szerzej, niż tylko w obrębie swojej partii.

