Olejnik rozwścieczyła polityka KO. Awantura w „Kropce nad i”

Tomasz Siemoniak pojawił się w ostatnim wydaniu „Kropki nad i”. Szef MSWiA mówił m.in. o walce rządu z zagranicznymi gangami, które pojawiły się w Polsce. – Chcemy zdusić w zarodku mafie składające się z obcokrajowców, których członkowie próbują przenieść do naszego kraju najbardziej brutalne zwyczaje ze swoich państw – stwierdził polityk KO.

Olejnik nagle przerwała „Kropkę nad i”. Miała ważny powód?

Prowadząca program Monika Olejnik nie pozwoliła ministrowi dokończyć wypowiedzi i nagle przerwała rozmowę. – Pozwoli pan, że na chwilę przeniesiemy się do Londynu, gdzie jest Michał Kuczmierowski – powiedziała dziennikarka TVN24.

Chwilę później na ekranie pojawił się były szef RARS. Reporter TVN24 bezskutecznie próbował zadać mu pytania, jednak nie uzyskał żadnych odpowiedzi. – Przestańcie państwo na mnie polować – odparł jedynie Michał Kuczmierowski. – Nie polujemy, chcemy tylko zadać ważne pytania o zakupy od Pawła S. i Mateusza Morawieckiego – przekonywał dziennikarz zadając kolejne pytania byłemu szefowi RARS.

Ten początkowo odmawiał udzielenia szczegółowych odpowiedzi. Tłumaczył, że „dopiero co wyszedł z więzienia a wszelkie informacje przedstawi śledczym”. Były prezes agencji zapewnił, że „może umówić się z dziennikarzem na spokojną rozmowę i wtedy przedstawi swoje racje”.

Materiał został zilustrowany paskiem informacyjnym o treści „Londyn: Kuczmierowski stawił się na komisariacie”. – To był Michał Kuczmierowski, który po wyjściu z więzienia musi codziennie meldować się na komisariacie policji. Wracając do naszego wywiadu... – skomentowała Monika Olejnik.

Olejnik przerwała wywiad z Siemoniakiem. Minister nie wytrzymał

Sytuacja, do której doszło podczas „Kropki nad i” wyraźnie oburzyła Tomasza Siemoniaka. – Bardzo mi się nie podoba, że państwo przerywacie wywiad z ministrem spraw wewnętrznych, bo osoba podejrzana o poważne przestępstwa ma coś powiedzieć na ulicy w Londynie. To jest absolutnie poniżej krytyki – stwierdził polityk KO. Szef MSWiA dodał, że z kimkolwiek rozmowa zostałaby przerwana, byłoby to niedopuszczalne. – Nie uszanowali państwo telewidzów – ocenił Tomasz Siemoniak.

