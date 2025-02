Tusk rusza na wojnę z przestępczością migrantów. Zapowiada deportacje

Kilka dni temu szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówił głośno o powrocie brutalnej zorganizowanej przestępczości w Polsce, za którą stoją obcokrajowcy. Wskazał przede wszystkim na Gruzinów. – To jest efekt tego niekontrolowanego napływu migrantów w ostatnich latach – mówił.

Premier o „szybkim planie” ws. przestępczości migrantów w Polsce

Do sprawy na piątkowej konferencji prasowej odniósł się premier Donald Tusk.

– Podjąłem decyzję i zwróciłem się do szefa MSWiA oraz ministra sprawiedliwości, aby przedstawili taki szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną i taką agresywną w wykonaniu obcokrajowców – zapowiedział premier. – Każdy, kto gości w Polsce, korzysta z naszej gościny i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany z Polski i w najbliższych dniach te decyzje będą miały swój praktyczny wymiar – dodał.

Szczegółów na razie premier nie przedstawił. – Mamy zbyt dużo przykładów w ostatnim czasie, które świadczą o tym, że tolerancja dla tego typu zachowań przynosi bardzo złe efekty. A więc spodziewajcie się Państwo w najbliższych dniach zdecydowanych akcji, które ograniczą przestępczość także, jeśli chodzi o środowiska migrantów i obcokrajowców przebywających w Polsce – mówił premier.

Tusk: Polska tego nie będzie realizowała, koniec, kropka

Sama konferencja w Gdańsku odbyła się z udziałem szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Jednym z poruszanych tematów był pakt migracyjny i stanowcza deklaracja Polski w tym zakresie.

– Polska otworzyła swoje granice i serca dla dwóch milionów uchodźców z Ukrainy. Jeśli komuś do głowy przyjdzie w Europie, żeby uznać, że Polska ma jeszcze wziąć inne ciężary na siebie, to niezależnie od tego, kto to będzie mówił, ja powiem, że Polska tego nie będzie realizowała, koniec, kropka – podkreślał Tusk.

Szefowa KE nie odniosła się wprost do tej deklaracji, ale stwierdziła, że KE będzie brała pod uwagę przyjęcie przez Polskę Ukraińców i będzie to szanować, a także bierze pod uwagę sytuację na granicy z Białorusią.

