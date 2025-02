Tak polscy rolnicy „przywitali” von der Leyen w Gdańsku. „Precz z Ursulą”

Kolegium Komisarzy UE spotkało się w Gdańsku w związku polską prezydencją w Radzie UE. Do naszego kraju w czwartek 6 lutego przyjechała Ursula von der Leyen, którą powitał Donald Tusk. Przewodnicząca Komisji Europejskiej spotkała się z polskim premierem również w piątek, aby m.in. odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności. W związku z obecnością von der Leyen NSZZ „Solidarność” zorganizowała protest przeciwko Zielonemu Ładowi.

„W dążeniu do zeroemisyjności gospodarki do 2050 r. Unia Europejska przekroczyła granicę bezpieczną dla jej gospodarki. Polityka klimatyczna UE jest hamulcem naszego rozwoju. Porozumienie paryskie i konwencja w sprawie zmian klimatu (protokół z Kioto), nie mogą być skuteczne, gdyż nie obejmują dwóch największych emitentów gazów cieplarnianych, czyli ChRL i USA” – brzmiał fragment zapowiedzi protestu.

Ursula von der Leyen w Gdańsku. NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko Zielonemu Ładowi

Szef „Solidarności” Piotr Duda nazwał Zielony Ład „zarazą” i przekonywał, że jego skutki dotkną każdego z nas. Dodał, że polityka klimatyczna to biznes. – To nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska. To jest walka z polską gospodarką i pracownikiem, dlatego, że ciężko pracujemy i stajemy się coraz bardziej konkurencyjni, szczególnie wobec gospodarki niemieckiej, dlatego chcą nas zaorać, a my na to nie pozwolimy – podkreślał szef „Solidarności”.

Piotr Duda zaznaczył, że są „w końcówce zbierania podpisów pod referendum ws. Zielonego Ładu”. – Wyjdźcie do nas, kto jest dla kogo? My jesteśmy tutaj, bo jesteśmy waszymi chlebodawcami, to my was utrzymujemy z naszych podatków, a nie wy nas. Jesteście tacy odważni? To nie zastawiajcie się za kordonem policji, tylko przyjdźcie tutaj na scenę i powiedzcie Polakom, że Zielony Ład zostanie wyrzucony do kosza – mówił szef „Solidarności”.

Piotr Duda zaapelował do Donalda Tuska. „Wycofaj się nie tylko w słowach, ale i w czynach”

Piotr Duda wezwał Tuska, aby „wycofał się z Zielonego Ładu nie tylko w słowach, ale i w czynach”. Następnie wypowiadali się przedstawiciele poszczególnych branż. Jedną z nich był przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, który zachęcał wszystkich, aby zaczęli skandować: „Precz z Ursulą”. „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, oprócz rudego…” – śpiewał z kolei pieśniarz-stoczniowiec Zbigniew Stefański.

