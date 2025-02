Czy Polacy obawiają się ataku ze strony Rosji? Są wyniki najnowszego sondażu

Pracownia Opinia24 sprawdziła na zlecenie Radia Zet, czy Polacy obawiają się zaatakowania polskiego terytorium przez rosyjskie wojsko. „Zdecydowanie” lub „raczej” tak na postawione w ten sposób pytanie odpowiedziało w sumie 16 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest z kolei 64 proc. badanych. 20 proc. uczestników sondażu wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. W tej sprawie wyborcy poszczególnych kandydatów na prezydenta nie różnią się zbyt mocno.

Spytano również, czy zdaniem uczestników sondażu Polska może zostać „wciągnięta militarnie w wojnę Rosji z Ukrainą”. Łącznie na „tak” było 24 proc. osób biorących udział w badaniu. Spokojnych o los naszego kraju było z kolei 57 proc. badanych. Z kolei 19 proc. Polaków nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. Jeśli chodzi o płeć, to zagrożenia w tej sprawie nie spodziewa się co druga kobieta. Jest to wynik niższy od mężczyzn (64 proc.).

Wojna Rosji z Ukrainą. Polacy o bezpieczeństwie w najnowszym sondażu

Kolejnym wątkiem było poznanie opinii o tym, czy „pomoc Ukrainie ze strony Polski zwiększa ryzyko napaści Rosji na nasz kraj”. W tym wypadku 48 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na tak postawione zagadnienie. Zależności w tej sprawie nie widziało z kolei 38 proc. respondentów. 15 proc. osób było niezdecydowanych. Podzieleni w tej kwestii są mężczyźni. Na „tak” jest 43 proc. badanych, a przeciwnego zdania 44 proc. uczestników sondażu.

Z kolei wśród kobiet większość (52 proc.) obawia się negatywnych skutków pomocy Ukrainie. W przypadku wyborców Sławomira Mentzena 61 proc. osób jest przekonanych o zwiększonym ryzyku napaści Rosji na Polskę spowodowanym pomocą Ukrainie. W przypadku Nawrockiego ten poziom wynosi 47 proc., a u Trzaskowskiego minimalną przewagę wynoszącą jeden pkt proc. mają osoby, które nie widzą zależności między pomocą Ukrainie i ryzykiem napaści Rosji na Polskę.

Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1 000 pełnoletnich Polaków od 23 do 29 stycznia 2025 r. Wyniki procentowe zostały zaokrąglone do pełnych wartości.



