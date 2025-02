Gosek nie wytrzymał. Tak zareagował na zarzuty posłanki Polski2050

Ostatnie posiedzenie Sejmu obfitowało w zaskakujące wydarzenia. Ryszard Wilk był do tego stopnia niedysponowany, że musiał zostać wyprowadzony z sali obrad. Poseł Konfederacji przeprosił za swoje zachowanie. W wydanym oświadczeniu przyznał, że zmaga się z chorobą alkoholową. „Starałem się sumiennie wykonywać obowiązki posła, ale przegrywam z chorobą alkoholową. Podejmowałem próby, żeby temu zaradzić, jednak jak się okazało, te próby zawiodły” – przyznawał.

Polityk poniesie surowe konsekwencje swojego zachowania. Szymon Hołownia przekazał, że został ukarany grzywną w wysokości 4 tys. złotych. Co więcej, klub poselski Konfederacji podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu Ryszarda Wilka w prawach członka.

Kolejny „niedysponowany” poseł w Sejmie?

W sobotę 22 lutego w radiowej Trójce Aleksandra Leo zasugerowała, że Ryszard Wilk nie był jedynym niedysponowanym posłem w Sejmie. Pytana o szczegóły, posłanka Polski2050 wspomniała podczas programu „Śniadanie w Trójce” o Mariuszu Gosku.

– Poseł PiS wchodził za Szymona Hołownię podczas obrad. Marszałek w czasie posiedzenia powiedział, że sprawdzania alkomatem naprawdę powinny mieć miejsce, ponieważ po ostatnim bliskim kontakcie z politykiem Mariuszem Goskiem ma wątpliwości co do jego trzeźwości, bo czuł alkohol – powiedziała polityczka.

Na te zarzuty ostro zareagował Paweł Jabłoński. Polityk PiS dopytywał w rozmowie z Polskim Radiem, czy Aleksandra Leo właśnie stwierdziła, że Mariusz Gosek był pijany w Sejmie. – Jeśli tak, to właśnie doszło do pomówienia – stwierdził. – Ja powołuję się na słowa marszałka, który miał bliski kontakt z panem posłem – odparła Aleksandra Leo.

Mariusz Gosek odpowiada na zarzuty Aleksandry Leo

Do całej sytuacji odniósł się również Mariusz Gosek. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym stwierdził, że daje posłance Polski2050 kilka godzin na wycofanie się z kłamstw. „Jeżeli nie, spotkamy się w sądzie. A świadkiem co do pani pomówienia będzie Szymon Hołownia. Jestem sportowcem, a alkoholem się brzydzę i wie to każdy, kto mnie zna” – zapewnił parlamentarzysta PiS.

