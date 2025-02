Polacy jasno w najnowszym sondażu. Jeden kandydat zdeklasował rywali

Kampania przed wyborami prezydenckimi rozkręca się na dobre. Kandydaci jeżdżą po kraju i organizują spotkania ze swoimi sympatykami a sondażownie na bieżąco sprawdzają, kto ma obecnie największe szanse na zwycięstwo.

Sondaż. Trzaskowski sporo przed Nawrockim

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 wynika, że najwięcej powodów do zadowolenia ma Rafał Trzaskowski. Oddanie głosu na polityka Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 34,9 proc. ankietowanych. W porównaniu do poprzedniego badania oznacza to spadek o 0,4 pkt proc.

Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie w wysokości 24,1 proc., a więc o 2 pkt proc. większe niż w ubiegłym miesiącu. Na podium uplasował się również Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji przekonał do siebie 13,6 proc. badanych i tym samym odnotował wzrost poparcia o 0,4 pkt proc.

Na dwucyfrowy wynik nie może natomiast liczyć Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu cieszy się aktualnie poparciem 4,2 proc. respondentów (spadem o 2,6 pkt proc.).

Stanowski ze słabym wyniku w najnowszym sondażu

Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, na Adriana Zandberga zagłosowałoby 2,7 proc. badanych, na Grzegorza Brauna 2,1 proc., a na Magdalenę Biejat 2 proc. Z kolei Marek Jakubiak z wynikiem 1,7 proc. wyprzedziłby Krzysztofa Stanowskiego, którego w roli prezydenta widzi 1,3 pkt proc. badanych.

Kandydaci mają się o co bić w kampanii wyborczej, ponieważ aż 10,8 proc. ankietowanych jeszcze nie wie, którego z kandydatów chcieliby poprzeć.

Sondaż. Tak Polacy zagłosowaliby w drugiej turze

Do rozstrzygnięcia wyborów – według sondażu Opinia24 – konieczna byłaby druga tura głosowania, w której zmierzyliby się Rafał Trzaskowski i Karol Nawwrockim. Zdecydowanym zwycięzcą z wynikiem 50,5 proc. byłby polityk KO. Jego rywal mógłby liczyć na 39 proc. głosów a 10,5 proc. nie było w stanie jednoznacznie określić swoich preferencji.

Sondaż został zrealizowany w dniach 17-21 lutego na reprezentatywnej próbie 1001 osób. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Czytaj też:

Marta Nawrocka dołącza do kampanii męża. Będzie „gamechangerem”?Czytaj też:

Nawrocki zignorował apel księdza. Padły mocne słowa