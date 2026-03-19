Jak często trzeba się spowiadać? Wielu Polaków robi to inaczej niż zaleca Kościół

Spowiedź pozostaje jednym z kluczowych sakramentów w Kościele katolickim i warunkiem przystępowania do komunii. Zgodnie z przykazaniami kościelnymi wierni powinni korzystać z niej co najmniej raz w roku.

Jak często trzeba się spowiadać? Kościół tłumaczy

Aby przyjąć eucharystię, konieczne jest pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego. Po spowiedzi można przystępować do komunii tak długo, jak nie dojdzie do jego popełnienia. Duchowni często zachęcają jednak do częstszej praktyki – nawet raz w miesiącu lub co kilka miesięcy.

Kapłani podkreślają, że spowiedź nie powinna być traktowana wyłącznie jako obowiązek. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie, w tym rachunek sumienia, szczere wyznanie grzechów oraz postanowienie poprawy. W razie wątpliwości wierni mogą zwrócić się o pomoc do spowiednika.

Z których grzechów trzeba się spowiadać?

Ks. Sebastian Picur, znany z aktywności na TikToku, wyjaśnił, które grzechy wymagają obowiązkowego wyznania w konfesjonale. Podkreślił, że chodzi przede wszystkim o grzechy ciężkie – świadome i dobrowolne czyny w poważnych sprawach, które nie zostały wcześniej odpuszczone.

Duchowny podzielił się też poradami dla osób, które planują wrócić do spowiedzi po wielu latach. Zaleca, by przed wizytą pomodlić się i znaleźć zaufanego spowiednika, przystąpić do sakramentu w spokoju oraz – jeśli to pomaga – spisać swoje wyznania na kartce, którą później należy spalić lub zniszczyć.

Sondaż. Jak często spowiadają się Polacy?

W ubiegłorocznym sondażu dla „Wprost”, który przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, jak często pojawiają się w konfesjonałach. Z badań wynika, że 22,4 proc. Polaków przystępuje do spowiedzi kilka razy w roku, 11,6 proc. rzadziej niż raz w roku, a 9,3 proc. – dokładnie raz w roku.

Co ciekawe, 5,7 proc. ankietowanych spowiada się regularnie co miesiąc, a 1,2 proc. nawet kilka razy w miesiącu. Z kolei aż 28,8 proc. badanych deklaruje wiarę w Boga, ale nie korzysta ze spowiedzi, a 21 proc. stanowią osoby niewierzące.

