Marta Nawrocka dołącza do kampanii męża. Będzie „gamechangerem”?

„Gazeta Wyborcza” opisuje kulisy włączenia Marty Nawrockiej w kampanię wyborczą męża. Według nieoficjalnych informacji od początku była na to gotowa. – Na pewno jest bardzo zdeterminowana, żeby jej mąż wygrał – powiedział jeden z polityków PiS-u. Nawrocka jest lubiana w sztabie.

PiS liczy na Martę Nawrocką w kampanii męża. Wymowny komentarz o Agacie Kornhauser-Dudzie

– Jest taka zwyczajna, nie wywyższa się, chętna do pracy. Zupełnie inaczej było z Agatą Dudą, która grymasiła, że to może zrobi, a tamtego nie, stawiała warunki, trudno było ją do czegoś namówić – słychać w partii. Inni zwracają z kolei uwagę na różnice. Żona Andrzeja Dudy była wtedy nauczycielką i nie chciała brać urlopu w roku szkolnym, aby zostawiać swoich uczniów.

Nawrocka jest chwalona za to, że nie sprawia problemów, aby „stanąć przy stoliku i zbierać podpisy dla męża albo pójść na molo, zaczepiać ludzi i z nimi rozmawiać”. Według sztabowców Prawa i Sprawiedliwości z żoną Nawrockiego może konkurować jedynie żona Szymona Hołowni. Na razie nie ma pewności, czy Nawrocka wystąpi na niedzielnej konwencji kandydata na prezydenta.

Wybory prezydenckie 2025. Marta Nawrocka wchodzi do kampanii męża

„Przy Nowogrodzkiej słychać, że Jarosław Kaczyński szanuje kobiety, które same robią politykę, ale nie przepada, gdy kierują swoimi mężami z tylnego siedzenia” – brzmi fragment tekstu „GW”. PiS jest przekonane, że Polacy chcieliby również bardziej aktywnej pierwszej damy, niż była nią Kornhauser-Duda, która działa bardziej w cieniu. Pod względem oczekiwań padają nawiązania do Marii Kaczyńskiej.

Sztab planuje kolejne wywiady i aktywności Nawrockiej. – Nawet jeśli z żoną Dudy współpraca była trudniejsza, ona i córka dodały mu punktów w kampanii. Żaden sztab nie może lekceważyć rodziny, dlatego Małgorzata Trzaskowska też jest w niej aktywna – podsumował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Trzaskowska na traktorze, Nawrocka na Instagramie. „Kampania buksuje, czas sięgnąć po żony”Czytaj też:

Polacy zostali zapytani o wymarzoną pierwszą damę. Poznaliśmy odpowiedź