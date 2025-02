Trzaskowska na traktorze, Nawrocka na instagramie. „Kampania buksuje, czas sięgnąć po żony”

Żony zwykle nie są bardzo widoczne w politycznych kampaniach swoich mężów. Ale być może tegoroczna kampania prezydencka wymaga szczególnych środków, bo poparcie obu kandydatów stoi w miejscu. Rafał Trzaskowski, kandydat KO mimo wysiłków sztabu, a nawet samego premiera Donalda Tuska, nie jest w stanie odskoczyć od głównego konkurenta, Karola Nawrockiego popieranego przez PiS, na tyle znacząco, by być pewnym zwycięstwa w drugiej turze wyborów. O wygranej w pierwszej turze nie ma co marzyć.

Z kolei Nawrocki jak na razie nie potrafi zmniejszyć dystansu do Trzaskowskiego, który w kolejnych badaniach poparcia wyprzedza go o ok. 8-10 punktów procentowych.

Sztaby szukają zatem pomysłów, by dowartościować obu kandydatów i jakoś ruszyć z miejsca buksujące kampanie.

Teatr na traktorze

Być może zaangażowanie żon to jeden z pomysłów na dowartościowanie kandydatów. Małgorzata Trzaskowska dała się sfilmować na traktorze, podczas wizyty kandydata u zaprzyjaźnionego rolnika. Co robiła w tej maszynie rolniczej, odziana w elegancki jasnoszary płaszczyk? Tego nie wiemy, bo tylko zobaczyliśmy krótką przejażdżkę.