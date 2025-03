Szef FBI nie ufa Zełenskiemu. Przypomniał o tragedii w Polsce

Przypomnijmy – pod koniec 2023 roku we wsi Przewodów (województwo lubelskie) doszło do eksplozji rakiety. Miejscowość znajduje się blisko granicy polsko-ukraińskiej (w promieniu około pięciu kilometrów). Pocisk uderzył blisko suszarni zboża. Niestety nie obyło się bez ofiar – w wyniku incydentu zginęli dwaj Polacy w wieku 59 i 60 lat.

Był to pocisk produkcji rosyjskiej – informowało początkowo ministerstwo sprawiedliwości. Jednak później w mediach pojawiały się informacje o nieszczęśliwym wypadku, związanym z reakcją ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Szef FBI przypomniał o tragedii w kontekście nowej propozycji, którą postanowił złożyć Kongresowi.

Tragedia w Przewodowie. Szef FBI mówił o Zełenskim. „Wyszedł na światową scenę i to powiedział”

Kash Patel przypomniał, że Zełeński wskazał palcem na Rosję, która miała wystrzelić pocisk w Polskę. Miał być to „akt wojny”. – Zełenski wyszedł na światową scenę i to powiedział – zaznaczył. Tymczasem – jak ocenia szef FBI – na jaw wyszło, że Moskwa „nie wystrzeliła takiej rakiety” – kontynuował, cytuje ukraińska gazeta internetowa The Kyiv Independent.

Dyrektor biura śledczego przeszedł następnie do propozycji. Chce, by „zbadano, gdzie podziały się pieniądze z pomocy” dla Kijowa. – Amerykanom należy się odpowiedź – podkreślił. Stwierdził, że Stany Zjednoczone „nie mogą mieć pełnego zaufania” i dać prezydentowi Ukrainy „100 miliardów dolarów, a potem słuchać, jak mówi: nie powiem ci, na co przeznaczyliśmy pieniądze.

Patel podkreślił, że rozchodzi się tutaj o „pieniądze podatników”.

Zełenski napisał to po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie: Terror nie ogranicza się do granic naszych państw

Po eksplozji rakiety w Przewodowie, która pozostawiła po sobie rozległy krater, Zełenski zabrał głos w mediach społecznościowych.

– Dziś Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy. W sumie 90 pocisków. Dotknęły one system elektroenergetyczny,przedsiębiorstwa, budynki mieszkalne. Dziś to, przed czym ostrzegaliśmy, wydarzyło się. Terror nie ogranicza się do granic naszych państw. (...) Rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę – pisał na Telegramie.

