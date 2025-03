Czy Ukraińcy myślą o wyjeździe z Polski? Sondaż daje wyraźną odpowiedź

Im dłużej trwa wojna za naszą wschodnią granicą, tym mniej obywateli Ukrainy pracujących tymczasowo w Polsce planuje powrót do swojej ojczyzny. Przeprowadzone w lutym badanie na grupie 500 ukraińskich pracowników (z czego blisko 2/3 to kobiety) pokazuje, że obecnie rozważa to tylko 16 proc. z nich.

Sondaż. Ukraińscy pracownicy nie myślą o powrocie

Poprzednia edycja tego badania miała miejsce w 2023 roku. Wówczas spośród pracowników Otto powrót do Ukrainy zapowiadało 42 proc. Z kolei w 2022 roku twierdziła tak niemal połowa badanych. Dodatkowo spośród obecnych 16 proc. chętnych do powrotu, tylko 9 proc. jest na to zdecydowanych, a 7 proc. udziela odpowiedzi „raczej tak”.

Przed dwoma laty grupa zdecydowana na powrót liczyła 24 proc. spośród badanych. Ukraińcy nie od razu byli w stanie podjąć decyzję o swojej przyszłości. W 2023 roku aż 35 proc. z nich nie miało zdania w tej kwestii. Nadal zresztą 22 proc. badanych udziela odpowiedzi „nie wiem”. Wyraźnie jednak rośnie odsetek osób, które nie zamierzają wracać. Spośród 62 proc. tych, którzy chcą zostać, co trzecia osoba jest już zdecydowana.

Sondaż. Ukraińcy zadomowili się w Polsce

Opisująca sondaż „Rzeczpospolita” przytoczyła wypowiedź dyrektora zarządzającego OTTO Work Force Central Europe Tomasza Dudka. Mówił on, że na decyzje ukraińskich pracowników wpływa długotrwały konflikt oraz niepewność odnośnie przyszłości. Umacniają się też ich więzi społeczne i zawodowe w Polsce. Jak podkreślał jednak, grupa 22 proc. niezdecydowanych może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych trendów migracyjnych.

– Warunki powrotu, takie jak stabilizacja kraju, odbudowa infrastruktury i dostępność miejsc pracy, mogą mieć kluczowe znaczenie w podjęciu ostatecznej decyzji – dodawał. Zaledwie 1/5 ukraińskich pracowników wierzy jednak, że wojna zakończy się w tym roku. Blisko 70 proc. stwierdza, że trudno określić termin zakończenia konfliktu.

Czytaj też:

Andrzej Duda z wizytą w USA. Ważne słowa do PoloniiCzytaj też:

Doradcy Trumpa zgubią USA? Gen. Skrzypczak: Został zdominowany