Kto wystąpi na Pol'and'Rock? Owsiak milczy

Pol'and'Rock Festival to organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy festiwal muzyczny i jedno z największych muzycznych wydarzeń w kraju. Oprócz muzyki stałym elementem wydarzenia są rozmowy z osobistościami ze świata kultury, mediów, sztuki, polityki i życia społecznego. 31. edycja odbędzie się w dniach 31 lipca – 2 sierpnia na terenie lotniska w Czaplinku-Broczynie.

„Dokładnie 150 dni dzieli nas od wypowiedzenia słów festiwalowej przysięgi i wspólnego odśpiewania”Glory, Glory Alleluja„, żeby tradycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata stało się zadość” – wpis takiej treści pojawił się w poniedziałek na stronie festiwalu.

Fani muzyki zaczęli w mediach społecznościowych dopytywać o artystów, jacy pojawią się w tym roku w Czaplinku. Organizatorzy nie udzielili jednak żadnych informacji. W poprzednich latach Jerzy Owsiak regularnie ujawniał zaproszonych wykonawców. W tym roku nie ogłoszone jeszcze żadnego.

„31.07-02.08.2025, lądowisko Czaplinek-Broczyno. Brak biletów. Będą koncerty, będzie ASP, będą warsztaty” – brzmi jedna z odpowiedzi oficjalnego profilu Pol'and'Rocka.

Pol'and'Rock. Kto zagra na festiwalu?

Pomimo braku informacji od organizatorów festiwalu fani spodziewają się, że w Czaplinku pojawi się kalifornijska grupa Fear Factory. Muzycy ogłosili szczegóły swojej europejskiej trasy. Na oficjalnej stronie zespołu przeczytać można, że 2 sierpnia Fear Factory pojawi się w Czaplinku, a 4 sierpnia w Katowicach, na biletowanym koncercie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Podczas ostatniej, 30. edycji festiwalu na Dużej Scenie można było posłuchać takich wykonawców, jak m. in. Coma, Enej, Guano Apes, Paktofonika Life Band, Venom Inc czy The Warning. Z kolei na Małej Scenie pojawili się: The Bill, Divine Shade, Ich Troje, CF98 i inni.

Czytaj też:

Były przyjaciel gorzko o Jerzym Owsiaku. „Uwierzył, że jest zbawcą świata”Czytaj też:

Andrzej Duda i pierwsza dama wsparli WOŚP. Tyle udało się uzbierać