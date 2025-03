Późną nocą zaatakował nożem dwóch mężczyzn w centrum miasta. Trwa obława za napastnikiem

We wtorek późnym wieczorem w centrum Legnicy doszło do napaści. Napastnik ranił nożem dwóch mężczyzn – poinformował lokalny portal lca.pl. Poszkodowanych przewieziono ich do szpitala. W środę jeden z rannych zmarł, mimo że została mu udzielona natychmiastowa pomoc. Drugi z mężczyzn również był w ciężkim stanie – miał rany na rękach, nogach i plecach. Po udzieleniu mu specjalistycznej pomocy medycznej, pozszywaniu i opatrzeniu ran, został wypisany ze szpitala.

Serwis tulegnica.pl dodaje, że nożownik jest mieszkańcem jednego z okolicznych bloków i jest dobrze znany stróżom prawa z uwagi na częste kradzieże w sklepach. Według nieoficjalnych doniesień sprawca znał osoby, które zaatakował. Policja podejrzewała, że początkowo zabarykadował się w swoim mieszkaniu. Aby dostać się do lokalu, potrzebna była straż pożarna.

Legnica. Zaatakował nożem dwóch znajomych, potem zabarykadował się z mieszkaniu. Trwa obława

Napastnikowi udało się jednak uciec, co potwierdziły nagrania z monitoringu. Funkcjonariusze prowadzą obławę za podejrzanym. – Znamy jednak personalia napastnika i policjanci prowadzą jego poszukiwania. Użyto między innymi psa tropiącego – podkreśliła oficer prasowy, młodsza aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Na razie nie zdecydowano się jednak upublicznić tożsamości i wizerunku podejrzanego. Nie wiadomo również, jaki był motyw ataku.

Przeszukane zostało mieszkanie napastnika. W pobliżu miejsca zdarzenia funkcjonariusze znaleźli zakrwawiony nóż, który może być narzędziem zbrodni. Trwa również analizowanie okolicznych kamer z monitoringu, w nadziei na to, że uda się pozyskać nowe informacje, które doprowadzą do złapania sprawcy i poznania dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia. Śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

