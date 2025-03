Kościół rozpoczyna Suche Dni. Katolicy powinni przestrzegać postu

Nazwa Suche Dni w tłumaczeniu na język łaciński to „quatuor tempora”, co odnosi się do kwartalnego charakteru i obchodzenia ich cztery razy w roku. Suche Dni to jeden z najstarszych elementów kalendarza kościelnego. Już w IV wieku biskup Filastriusz wspominał o czterech postach sezonowych. Podkreślał również ich duchowe połączenie z najważniejszymi świętami kościelnymi.

Suche Dni w Wielkim Poście. Co to za święto?

Zachętę do obchodów Suchych Dni znajdziemy m.in. w Ewangelii wg św. Marka. Apostołowie zapytali Jezusa, dlaczego nie mogli wyrzucić konkretnego rodzaju złego ducha. Odpowiedział im wówczas, że ten rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę i post (Mk 9, 28).

Chociaż początkowo Suche Dni mogły mieć pogańskie korzenie, to w późniejszych latach chrześcijanie wykorzystywali je, aby podziękować za dary natury a przy okazji zbliżyć się do Boga poprzez post i modlitwę. Po Soborze Watykańskim II obchody Suchych Dni zostały pozostawione decyzji lokalnych władz kościelnych, jednak obecnie zwyczaj ten jest coraz częściej praktykowany.

Suche Dni. Katolicy powinni przestrzegać postu

Suche Dni wiążą się bowiem tradycyjnie z postem ścisłym. W przeszłości w ich trakcie można było zjeść jeden posiłek do syta oraz dwa lekkie. Co więcej, katolicy mieli się powstrzymać od spożywania pokarmów zawierających mięso. Aktualnie te zasady nie są już tak rygorystyczne. Kościół stawia przede wszystkim na zachęcenie wiernych do wzmożonej modlitwy oraz pokuty, a także duchowego oczyszczenia i skupieniu się na swojej relacji z Bogiem.

Kiedy obchodzimy Suche Dni?

Zgodnie z kalendarzem, Suche Dni nie mają stałych dat. Ich termin jest ruchomy i zależy m.in. od terminu Wielkanocy, jednak zawsze są to dni przypadające po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, a także po Zesłaniu Ducha Świętego, Podwyższeniu Krzyża i III niedzieli Adwentu.

Każdorazowo jest to także środa, piątek oraz sobota. Te dni nie zostały wybrane przypadkowo – mają upamiętniać wydarzenia z Męki Pańskiej. W środę doszło do zdrady Judasza, a także miała miejsce narada żydowskich przywódców przeciwko Jezusowi. Piątek to dzień ukrzyżowania i śmierci Jezusa a w sobota jest dniem spoczynku Jezusa w grobie.

