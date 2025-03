Matecki w areszcie, opublikował przygotowane nagranie. „Jeżeli oglądasz ten film...”

Aresztowany tymczasowo na dwa miesiące poseł Dariusz Matecki spodziewał się, że trafi do celi. Świadczy o tym nagranie, które ukazało się właśnie na jego profilu na platformie X. Polityk przekonuje w nim, że nie dostał szansy wytłumaczenia się z zarzucanych mu czynów.

Matecki w areszcie. Miał przygotowane nagranie

– Dzień dobry. Jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że siedzę w areszcie. Dzisiaj chciałem przedstawić cały zakres mojej pracy w Lasach Państwowych, a jednocześnie wytłumaczyć, dlaczego w Funduszu Sprawiedliwości minister mógł wykonywać swoje ustawowe kompetencje – mówił polityk.

– Niestety nie dał mi przewodniczący z Platformy Obywatelskiej (ten, który policjantom kazał salutować do siebie) dokończyć. A to jest 300 stron ponad, które przygotowałem, żeby pokazać, co robiłem w Lasach Państwowych. Jak obrzydliwym kłamstwem było to, że niby brałem pieniądze, a nie pracowałem. Możecie odtworzyć sobie tę komisję i jeszcze raz posłuchać. Co prawda mówiłem tylko godzinę, chciałem mówić kilka. Ale warto, żeby zobaczyć ich kłamstwa. Pozdrawiam – zakończył.

Pod nagraniem zamieszczono link do portalu zrzutka.pl. „Wesprzyj: Zrzutka na wsparcie prawne i pomoc dla rodziny – żony i synka Dariusza Mateckiego!” – napisała osoba z dostępem do konta posła Mateckiego.

Zatrzymania wśród byłejdyrekcji Lasów Państwowych

W ten sprawie we wtorek 25 lutego CBA zatrzymała trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych: byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa K., byłego dyrektora Centrum Informacyjnego LP Michała C. oraz byłego dyrektora szczecińskiej dyrekcji Andrzeja Sz. Mężczyźni zostali zatrzymani w charakterze podejrzanych.

Śledczy sprawdzają podejrzenie, czy poseł PiS był fikcyjnie zatrudniony w dyrekcji generalnej, a potem w szczecińskim oddziale. Jak informowały Lasy Państwowe w październiku 2024 r., składając zawiadomienie do prokuratury, Mateckiego zatrudniono 18 maja 2020 r. na stanowisku specjalisty ds. komunikacji w Zespole Komunikacji Społecznej w Wydziale Komunikacji Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych (CILP).

Polityk został zatrudniony na pełen etat, a pracę miał wykonywać w warszawskiej siedzibie CILP. Audyt wykazał, że „Matecki nie wykonywał żadnej pracy w siedzibie Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie i żaden z pracowników nie był świadkiem przejawu jego jakiejkolwiek aktywności zawodowej”. Skarb Państwa miał stracić w ten sposób 320 tys. zł.

Matecki zacierał ślady?

„Gazeta Wyborcza” opublikowała fragmenty konwersacji „Grupy Wejście”, na której poseł Dariusz Matecki miał rzekomo instruować kolegów, jak kasować dane z telefonu, by nie mogły odczytać ich służby.

„Korespondencja z Signala nie miała się zachować, a jej uczestnicy byli instruowani, by pilnować usuwania wiadomości. Nie zrobił tego Adam S. Gdy został zatrzymany, na jego smartfonie ABW znalazła nieskasowane wpisy z okresu od 1 do 8 kwietnia 2024 r. Dziś są jednym z dowodów, że Matecki zacierał ślady i utrudniał śledztwo” – czytamy w tekście.

Problemy zdrowotne Mateckiego?

Kolejne informacje do tej sprawy dołożył poseł PiS Mariusz Gosek. Przekonywał, że jego partyjny kolega miał planowany zabieg, o czym rzekomo wiedział sąd przed wydaniem decyzji o aresztowaniu polityka. Swoje informacje ujawnił na antenie telewizji wPolsce24.

– Jeżeli chodzi o zdrowie posła Dariusza Mateckiego, to zabrania mi się to ujawniać. Miał on planowany zabieg, ale on nie oczekuje litości od tych ludzi, on jest bardzo twardym zawodnikiem – przekonywał. Dodawał, że lekarze zdecydowali o przeniesieniu go do jednoosobowej celi do aresztu w Radomiu, gdzie są „lepsze warunki pod kątem jego zdrowia”.

Czytaj też:

Tak Matecki miał zacierać ślady. Wyciekły fragmenty konwersacji „Grupy Wejście”Czytaj też:

Ziobro o sprawie Mateckiego: Owsiak spod brudnego palca Tuska dostał pieniądze ot tak