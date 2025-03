Tragedia na ćwiczeniach strażaków. Jeden z nich zasłabł

We wtorek 18 marca na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbywały się ćwiczenia dla strażaków. Swoje umiejętności doskonaliła kadra, która bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Kielce. Śmierć strażaka na ćwiczeniach

Feralnego dnia wykonywano cykliczne testy w komorze dymowej. W trakcie ćwiczeń zasłabł jeden ze strażaków. Mimo natychmiastowo podjętej i prowadzonej przez długi czas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kolegom nie udało się uratować nieprzytomnego mężczyzny. Obecny na miejscu lekarz musiał stwierdzić zgon strażaka.

Tragiczne zdarzenie skomentował rzecznik komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej straży pożarnej Marcin Bajur. – Świętokrzyscy strażacy łączą się w bólu i żałobie z rodziną oraz bliskimi naszego zmarłego kolegi. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach – mówił.

Śledztwo ws. śmierci strażaka

Sprawę tragicznej śmierci strażaka bada obecnie policja, a śledztwo nadzoruje prokuratura. Jak tłumaczył st. kpt. Marcin Bajur, ćwiczenia w komorze dymnej odbywa się co najmniej raz na trzy lata. – W ramach testu strażacy muszą pokonać w aparatach dróg oddechowych komorę, w której znajduje się zadymienie – mówił.

– Za wcześnie jest, by mówić o przyczynach tragedii – dodawał rzecznik pytany o to, czy przyczyną mógł być wadliwy sprzęt. We wtorek strażacy z całego kraju mają oddać hołd zmarłemu koledze.

