Incydent na lotnisku Heathrow. Kilka osób poszkodowanych, trwa akcja służb

W niedzielę rano na parkingu wielopoziomowym na lotnisku Heathrow przy Terminalu 3 doszło do incydentu. Władze portu potwierdziły trwającą akcję służb ratunkowych. Na miejscu pracuje policja, straż pożarna i pogotowie. Według przekazanych informacji kilka osób zostało poszkodowanych, jednak ich obrażenia nie są uznawane za poważne ani tym bardziej zagrażające życiu.

Jak przekazał rzecznik londyńskiej straży pożarnej, strażacy zostali wezwani o godzinie 9:14 czasu polskiego, aby pomóc kolegom ze służb ratunkowych w związku z „incydentem w pobliżu terminala 3 na lotnisku Heathrow”. – Strażacy nadal pracują na miejscu zdarzenia – przekazał rzecznik, cytowany przez BBC.

Jedna osoba zatrzymana. Służby nie łączą zdarzenia z terroryzmem

Z wstępnych ustaleń londyńskiej policji wynika, że „kilka osób zostało spryskanych tym, co uznaje się za rodzaj gazu pieprzowego, przez grupę mężczyzn, którzy następnie oddalili się z miejsca zdarzenia”. Jeden mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem napaści, a poszkodowani trafili pod opiekę ratowników.

Przedstawiciel londyńskiej policji dodał, że na tym etapie służby uważają, że „incydent dotyczył grupy osób znających się, a kłótnia eskalowała, powodując obrażenia u kilku osób”. Podkreślił również, że „incydent nie jest traktowany jako związany z terroryzmem”. Ponadto zapowiedział zwiększoną obecność policji na lotnisku „w godzinach porannych”.

Zdarzenie spowodowało krótkotrwałe wstrzymanie ruchu Heathrow Express i części linii Elizabeth Line. Połączenia zostały wznowione, ale wciąż występują opóźnienia. „Pasażerom zaleca się zarezerwowanie dodatkowego czasu na podróż na lotnisko i kontakt z linią lotniczą w razie pytań” – zaapelowały władze lotniska.

