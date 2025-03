Plądrowali domy, siali postrach w Wielkopolsce. Gruzini bliscy skazania

Jak pisze Wirtualna Polska – powołując się na policyjnych ekspertów – gruziński gang to hermetyczne i lojalne środowisko przestępcze. W rozmowe ze służbami odmówili składania zeznań. Usiłowali wmówić śledczym, że nie pamiętają, kiedy tu przyjechali, a także tego, na terenie których miast mieszkali. W protokole znaleźć można informacje, że jedni jeździli w Warszawie jako kierowcy (na przykład Bolta lub Ubera), a inni pracowali na budowie.

Gruzini plądrowali domy na terenie wielu miejscowości, między innymi: Kościan, Pobiedzisko, Kamionka czy Czempin. W ciągu jednego dnia byli wstanie dokonać kilka takich kradzieży, a dzień później wyruszyć do kolejnej miejscowości lub wsi. Działo się to pod koniec 2022 i 2023 roku.

Wielkopolska. Poznański sąd wydał nieprawomocny wyrok. Nawet 15 lat pozbawienia wolności

Na początku marca zapadł wyrok – w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Wymiar sprawiedliwości orzekł kary więzienia – od ośmiu do 15 lat. Ustalono, że była to seria przestępstw, a członkowie gangu ze sobą współpracowali. O tym, że konkretny oskarżony rzeczywiście ma coś wspólnego z danym zdarzeniem, świadczył materiał dowodowy, który został zgromadzony (m.in. odciski palców czy butów). Gruzini niespecjalnie walczyli o to, by nie pozostawić po sobie śladów, co ułatwiło zadanie policyjnym technikom kryminalnym.

Jak podaje serwis wiadomosci.wp.pl, straty (chodzi o łupy i zniszczenia, jakich dokonali w domach podczas włamań) oszacowano na ponad milion złotych.

Jak na razie wyrok pozostaje nieprawomocny. Nie wszyscy zostali też schwytani przez policję. Jeden z oskarżony jest obecnie ścigany w Austrii. Tam też grasował – lokalna policja podejrzewa go o 10 włamań do domów (miał ukraść złoto i gotówkę).

Bójka w centrum Warszawy. Gruzin raniony w klatkę piersiową

Niezgodnego z przyjętymi normami społecznymi zachowania ze strony Gruzinów można doświadczyć także w Warszawie. W drugiej połowie lutego opisywaliśmy niebezpieczną sytuację w Warszawie. W nocy, przed jedną z restauracji na Śródmieściu, doszło do bójki. Stołeczna policja informowała wówczas, uczestniczyło w niej osiem osób.

Ucierpiało trzech obywateli Gruzji – jeden odniósł poważne obrażenia, zostął raniony w klatkę piersiową. Niestety zmarł. Funkcjonariusze zatrzymali ws. trzech kolejnych obcokrajowców.

