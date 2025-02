Sceny rodem z filmu kryminalnego w centrum Warszawy. Nie żyje 31-latek

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w nocy z piątku na sobotę 22 lutego w centrum Warszawy. Tuż przed północą przed jedną z restauracji na Placu Konstytucji doszło do bójki. Z informacji przekazanych przez stołeczną policję wynika, że brało w niej udział osiem osób. Na chwilę obecną nie wiadomo, co doprowadziło do awantury, jednak mundurowi podali, że miała ona wyjątkowo burzliwy przebieg.

Jak czytamy w oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji, w zdarzeniu ucierpiało trzech obywateli Gruzji. Jeden z uczestników bójki odniósł bardzo poważne obrażenia. 31-letni mężczyzna z raną klatki piersiowej został przewieziony do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Policjanci poinformowali, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano trzech obywateli Gruzji.

