Tusk reaguje na pismo Dudy. „Proszę się do tego jakoś przyzwyczaić”

W swoim wpisie na platformie X Tusk podkreślił: „Panie Prezydencie. Przywrócenie rządów prawa po ośmiu latach bezprawia, za które jest Pan współodpowiedzialny, było i jest głównym celem mojego rządu. A czasy, kiedy prezydent, premier czy prezes partii wpływali na losy śledztw, minęły. Proszę się do tego jakoś przyzwyczaić".

Śmierć Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek, znana z długoletniej współpracy z Jarosławem Kaczyńskim, zmarła 15 marca 2025 roku, trzy dni po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Przesłuchanie dotyczyło śledztwa w sprawie tzw. „dwóch wież” związanych ze spółką Srebrna, a prowadziła je prokurator Ewa Wrzosek.

Reakcja prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda wyraził zaniepokojenie okolicznościami przesłuchania Barbary Skrzypek i skierował do premiera Donalda Tuska list z prośbą o wyjaśnienia. W piśmie zadał siedem pytań dotyczących m.in. powodów wyznaczenia prokurator Wrzosek do prowadzenia sprawy, odmowy udziału pełnomocnika Skrzypek w przesłuchaniu oraz przebiegu samego przesłuchania.

Premier nie odpowiedział na pismo, co prezydent zarzucił mu podczas przemówienia, które wygłosił we wtorek.

– Jak do tej pory nie zabrał głosu. To dosyć typowe, gdy sprawa może niekorzystnie wpływać na jego wizerunek. Kilka dni temu brylował w mediach, dzisiaj go nie ma. Mam nadzieję, że odpowie na moje pismo – powiedział.

W tym samym przemówieniu Duda próbował też łączyć wątki przesłuchania i śmierci Barbary Skrzypek.

– Trudno zaprzeczyć temu, że zapaść zdrowia, która ostatecznie doprowadziła do jej śmierci, miała miejsce po przesłuchaniu prowadzonym przez panią prokurator Ewę Wrzosek w związku ze sprawą tzw. dwóch wież – zaznaczył Duda.

W swoim wystąpieniu Andrzej Duda po raz kolejny oskarżył rząd Donalda Tuska o polityczne zawłaszczenie prokuratury.

– Mamy dzisiaj absolutnie upolitycznioną prokuraturę, z której siłą wyrzucono prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, powierzając jego funkcję w sposób nielegalny panu Kornelukowi – podkreślił Duda. Według niego decyzje podejmowane przez prokuraturę są sprzeczne z prawem i konstytucją.

Prezydent przekazał, że skierował oficjalne pismo do premiera Donalda Tuska z żądaniem wyjaśnień.

Stanowisko ministra sprawiedliwości Adama Bodnara

Do sprawy odniósł się również minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W oświadczeniu na platformie X wyraził sprzeciw wobec łączenia przesłuchania i śmierci Barbary Skrzypek, podkreślając, że „polityczne wykorzystywanie osobistej i rodzinnej tragedii, z którą dziś mierzą się najbliżsi p. Barbary, nosi w mojej ocenie znamiona zupełnego braku empatii i wrażliwości”.

Bodnar poinformował również o zobowiązaniu Prokuratora Krajowego do skrupulatnego i transparentnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci Barbary Skrzypek, aby przeciwdziałać „mitom, manipulacjom i oszczerstwom”. Dodatkowo zadeklarował wsparcie dla prokurator Ewy Wrzosek w obliczu „haniebnych oskarżeń i hejtu”, z jakimi musi się mierzyć.

Prokuratura publikuje protokó ł

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała zanonimizowany protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek. Dokument liczy dziewięć stron i obejmuje szczegóły dotyczące przebiegu przesłuchania, które odbyło się 12 marca 2025 roku w godzinach od 10:00 do 14:40, z kilkunastominutową przerwą.

Z protokołu wynika, że pełnomocnik Barbary Skrzypek, adwokat Krzysztof Gotkowicz, nie został dopuszczony do udziału w przesłuchaniu, mimo że zarówno on, jak i sama Skrzypek wyrażali taką prośbę. Prokurator Ewa Wrzosek odmówiła, uzasadniając to brakiem interesu prawnego i faktycznego świadka, który byłby zagrożony przesłuchaniem.

Publikacja protokołu miała na celu rozwianie wątpliwości dotyczących przebiegu przesłuchania oraz zapewnienie transparentności działań prokuratury w sprawie.

