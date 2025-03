Policja w domu znanego działacza PiS. Zainteresowali się nim przez zdjęcie, które sam wstawił

Policja weszła do domu radnego PiS Ryszarda Majdzika. Sam zainteresowany wyjaśniał na antenie Telewizji Republika, że „szukali broni palnej”. Śledczy mieli również zabrać amunicję, która według działacza PiS była pusta. Majdzik powiedział, że odmówił podpisania protokołu. Miało również dojść do sprzeczki radnego z funkcjonariuszami, którzy nie chcieli, aby ten publikował ich wizerunek.

Śledczy mieli ostatecznie zabrać pistolet, dwa skorodowane karabiny oraz taśmy z nabojami. – Na ścianie wisiała biała broń, zabrali mi cztery sztuki i pordzewiałą broń po moim ojcu, którą znalazłem w bunkrze – mówił radny Prawa i Sprawiedliwości w telewizji wPolsce24.

Policja w domu Ryszarda Majdzika. Chodzi o nielegalną broń

– Ja to odczuwam w ten sposób: myśleli, że Majdzika wykończą, mam chore serce, mam 20 proc. wydolności serca. Jaki to jest perfidny system. Przyczynili się do śmierci pani Barbary Skrzypek. Myśleli, że mnie zastraszą, wykończą, że umrę – komentował sprawę działacz PiS już w TV Republika. Majdzik krytycznie wypowiadał się na temat rządu. Wspomniał też o organizowaniu antyrządowego protestu.

Onet wyjaśnił, że policjanci działali na wniosek prokuratury. Ta zainteresowała się radnym Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z bronią. Sam Majdzik nie posiada zezwolenia na broń.

Nielegalna broń u znanego radnego PiS. Czarnek wiąże sprawą z wyborami i Trzaskowskim

Głos na konferencji prasowej zabrał również Przemysław Czarnek. – Dziś rano służby weszły do mieszkania bohatera Solidarności Ryszarda Mazika. To oznacza, że igrzyska trwają i rozwijają się i nietrudno o wniosek, że to ma służyć kampanii Rafała Trzaskowskiego – ocenił. „Nie dał się Jaruzelskiemu i Gierkowi – nie da się Tuskowi! Ryszarda Majdzika nie złamiecie!” – skomentował z kolei w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

