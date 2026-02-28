Zbrodnia w spokojnej wsi. Na miejscu śledczy w białych kombinezonach

Do tragedii doszło w sobotę, 28 lutego, w miejscowości Krąpiel, położonej około 10 kilometrów od Stargardu w województwie zachodniopomorskim. W godzinach przedpołudniowych służby zostały wezwane do jednego z domów po tym, jak ktoś usłyszał odgłosy kłótni.

Na miejscu szybko pojawili się policjanci oraz prokurator. Potwierdził się najgorszy możliwy scenariusz – w budynku znaleziono bowiem ciało młodej kobiety.

Nieoficjalnie mówi się, że mogła zginąć z rąk swojego partnera. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów, tłumacząc to dobrem prowadzonego postępowania.

Śledczy w białych kombinezonach. Trwają oględziny

Przed domem w którym rozegrał się dramat, pracowali funkcjonariusze w charakterystycznych białych kombinezonach zabezpieczających. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. – Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu pracują nasi policjanci, są prowadzone oględziny pod nadzorem prokuratora. To tyle, ile na ten moment mogę powiedzieć. Każda informacja może mieć bowiem wpływ na przesłuchania – powiedział w rozmowie z Faktem aspirant Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w domu mieszkała para około 40-letnich osób. Mężczyzna miał użyć niebezpiecznego narzędzia i zadać kobiecie śmiertelne obrażenia. Ofiara zmarła na miejscu.

Doszło do zabójstwa. Policja potwierdza

O komentarz w sprawie dziennikarze poprosili również Prokuraturę Okręgową w Szczecinie. Również tam przekaz jest bardzo oszczędny.

– Potwierdzam, że doszło do zabójstwa. Nie żyje kobieta. To wszystko, co na ten moment mogę powiedzieć. Na miejscu pracuje prokurator, trwają oględziny – mówi prokurator Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledztwo jest na wczesnym etapie. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. Więcej informacji ma zostać przekazanych po zakończeniu najważniejszych czynności procesowych.

