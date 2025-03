Podejrzane zachowanie samolotu. Przez 6 godzin krążył nad Wrocławiem

Mały samolot wystartował po godzinie 10 z lotniska Aeroklubu Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Następnie, jak przekazał portal tuwroclaw.com, przez kolejnych 6 godzin krążył nad stolicą Dolnego Śląska.

Tajemniczy samolot długo krążył nad Wrocławiem

Samolot należał do firmy z Elbląga, która specjalizuje się w wykonywaniu zdjęć lotniczych. Wykorzystana do tego zadania maszyna to Vulcanair P68 TC Observer włoskiego producenta Partenavia.

Dziennikarze tuwroclaw.com ustalili, że czwartkowa aktywność samolotu stanowiła część międzynarodowego projektu LIFECOOLCITY. Jego lot sfinansowany został przez Unię Europejską. „Zdjęcia mają pomóc Wrocławiowi w przystosowaniu się do zmian klimatu” – wyjaśniano.

Dodawano, że Wrocław został wytypowany do roli „miasta demonstracyjnego” we wspomnianym projekcie. „Wrocław zostanie przeprowadzony przez cały proces od pozyskania danych, po opracowanie diagnozy stanu środowiska miejskiego oraz wskazanie rekomendowanych rozwiązań” – mówili autorzy badania w rozmowie z portalem tuwroclaw.com.

