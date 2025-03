Do zdarzenia doszło we wtorek (25 marca 2025 roku) około południa. Pożar wybuchł na terenie składowiska odpadów, gdzie składowano głównie odpady gabarytowe: meble, materace, łóżka i dywany. Według informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim płonęła hałda o masie około 270 ton. Ogień objął powierzchnię około 1000 metrów kwadratowych.

Płonie składowisko odpadów. RCB wysyła pilny alert

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się jednostki straży pożarnej. Jak poinformował asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, w akcji gaśniczej uczestniczyło 16 zastępów straży pożarnej oraz grupa operacyjna ze Szczecina, które starały się opanować ogień. Działania strażaków były utrudnione ze względu na rodzaj palących się materiałów oraz gęste zadymienie.

Ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

W związku z zaistniałą sytuacją Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat dla mieszkańców Mokrawicy i okolic:

„Uwaga! Pożar składowiska odpadów w m. Mokrawica (powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie). Zachowaj ostrożność i nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu 2000 m, zamknij okna”.

Ostrzeżenie to miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zwłaszcza ze względu na gęste zadymienie i potencjalnie toksyczne substancje uwalniane podczas spalania odpadów.

Pomimo dużej skali pożaru nie odnotowano osób poszkodowanych. Mieszkańcy pobliskich terenów zostali poinformowani o zagrożeniu i zalecono im pozostanie w domach oraz zamknięcie okien, aby uniknąć narażenia na szkodliwe substancje zawarte w dymie.

Podobne incydenty w Polsce

Pożary składowisk odpadów stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. W ostatnich latach w Polsce odnotowano zatrważająco wiele takich incydentów. Przykładem może być pożar w Nowinach koło Kielc, gdzie płonęło składowisko odpadów chemicznych przy ulicy Perłowej, a także w Zgierzu pod Łodzią, w okolicach Łasku i w Kutnie (woj. łódzkie).

Pożary składowisk niosą ze sobą szereg zagrożeń. Spalanie odpadów, zwłaszcza tych zawierających tworzywa sztuczne czy substancje chemiczne, prowadzi do emisji toksycznych związków do atmosfery. Może to skutkować skażeniem powietrza, gleby i wód gruntowych.