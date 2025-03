Dziewczynka zaskoczyła Trzaskowskiego. Tak zareagował

–Chciałam się zapytać, czy społeczeństwo się dało zmanipulować, czy zgłupiało, że np. takim osobom jak Sławomir Mentzen rośnie poparcie? – pytanie o takiej treści zadała Rafałowi Trzaskowskiemu kilkuletnia dziewczynka.

– Przede wszystkim, czy mogę ci zaproponować pracę w sztabie? – odparł ze śmiechem kandydat Koalicji Obywatelskiej. Następnie prezydent Warszawy.

Następnie polityk stwierdził, że „jest o tym głęboko przekonany, że nam jest potrzebne takie obiektywne spojrzenie na to, co mówią nasi kontrkandydaci”. Powód? Mało osób utożsamia Sławomira Mentzena z tymi poglądami, które on naprawdę przez lata wygłaszał. – Wszyscy się dzisiaj koncentrują na jego receptach dotyczących gospodarki, zapominając o tym, jak nieprawdopodobnie konserwatywne ma poglądy – tłumaczył.

