Skandaliczne zachowanie niemieckich uczniów w Auschwitz. Stanowcza reakcja dyrekcji szkoły

Antyfaszystowska grupa Antifa Elbflorenz poinformowała o skandalicznym zdjęciu, które trafiło do mediów społecznościowych. Widać na nim czterech uczniów ostatniej klasy pewnej szkoły średniej w Goerlitz, którzy podczas wycieczki do Auschwitz-Birkenau zapozowali na tle byłego niemieckiego obozu zagłady, wykonując tzw. gest białej siły. Chodzi o stworzenie okręgu za pomocą kciuka i palca wskazującego, podczas gdy pozostałe są rozłożone.

Burza w Niemczech. Uczniowie pokazali w Auschwitz kontrowersyjny gest

W większości krajów znak można odczytać jako „ok”. W Niemczech jest on uważany za jeden z głównych symboli współczesnej sceny neonazistowskiej i jest szczególnie rozpowszechniony wśród młodych osób. Antifa Elbflorenz wezwała władze szkoły do „zastosowania wszelkich możliwych sankcji”. Zaznaczono, że „z pewnością nie był to nieszkodliwy wybryk”.

Podkreślono, że imiona i nazwiska uczniów są znane, ale zdecydowano się ich nie ujawniać, podobnie jak wizerunku młodych mężczyzn. Niemiecka agencja informacyjna dpa podała, że wycieczka miała miejsce 13 marca. Rzecznik saksońskiego urzędu ds. szkół i edukacji ujawnił, że złożono doniesienie na policję, która wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Oburzenie po wizycie niemieckich uczniów w Auschwitz. Władze szkoły nałożyły karę

Gest wykonany przez uczniów nie jest zakazany w przeciwieństwie do salutu Hitlera. Dyrekcja szkoły z Goerlitz zareagowała natychmiast i zaprosiła nastolatków wraz z ich rodzicami na rozmowę. Uczniowie otrzymali naganę od dyrektora oraz będą musieli wykonać prace społeczne w zakładzie pracy chronionej. Według dyrektor młodzi ludzie zdali sobie sprawę za swojego przewinienia, wyrazili skruchę i przyjęli sankcje ze zrozumieniem.

instagramCzytaj też:

99-letni ocalały z Auschwitz zwraca order. „Czy powinienem znowu pakować walizkę?”Czytaj też:

Kibice Legii atakują Barbarę Nowacką. „Się przejęzyczyliśmy”