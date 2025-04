Groźny wirus powraca do Polski. GIS wydał ostrzeżenie

Według ustaleń WHO do 2 lutego zgłoszono już 997 przypadków nowej mutacji koronawirusa w aż 23 krajach. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zabrał głos w tej sprawie. Jak twierdzi, ten „nie jest całkowicie nowym wariantem, który mógłby zaskoczyć naszą odporność”. Mimo to inspektor informuje, że na nowy wariant koronawirusa zachorowało 20 proc. pacjentów leczonych na COVID-19 w Australii i aż 60 proc. w Wielkiej Brytanii.

GIS ostrzega przez koronawirusem

Ekspert przypomina, że COVID-19 nie jest chorobą sezonową i chociaż część społeczeństwa mogła wykształcić odporność na tego typu wirusy po poprzednich falach, nowy szczep jest groźniejszy od poprzednich.

Cykl zachorowań na to schorzenie jest obecnie 6-8-miesięczny. Ponieważ poprzednia fala zachorowań skończyła się we wrześniu, za miesiąc może wystąpić u nas zwiększona zachorowalność z tego powodu – ostrzegł.

Wariant LP.8.1. groźniejszy od poprzednich?

WHO informuje, że szczepionka przeciwko COVID-19 ukierunkowana na wariant JN.1 jest również skuteczna na nową odmianę LP.8.1. Mimo to Thomas Jeffries, ekspert ds. mikrobiologii na Western Sydney University, informuje, że nowy szczep COVID-19 charakteryzuje się jeszcze łatwiejszym rozprzestrzenianiem. Specjaliści apelują, aby nie bagatelizować pierwszych oznak choroby takich jak: gorączka, kaszel, katar, ból gardła czy głowy.

O szybkim tempie rozprzestrzeniania się wirusów w społeczeństwie przypomina dr Paweł Grzesiowski. Twierdzi, że według nieoficjalnych danych tylko w tym roku w sezonie grypowym wykryto 2,5-3 mln zachorowań na grypę. W szczytowym okresie diagnozowano nawet 300 tys. przypadków tygodniowo.

Z powodu nagłego wzrostu zachorowań po raz pierwszy zabrakło leku przeciwgrypowego o nazwie oseltamiwir – przypomniał specjalista.

Specjaliści nie mają wątpliwości, że nowy szczep koronawirusa niebawem może pojawić się w Polsce. Czas pokaże, czy działania profilaktyczne oraz zachęcanie społeczeństwa do szczepień przeciwko COVID-19 przyniosą wymierne korzyści, czy też będziemy mieli do czynienia po raz kolejny z trudną sytuacją epidemiologiczną.

