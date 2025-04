„Na picie mężczyzn jest przyzwolenie, kobieta pijąca to po prostu szmata. Współuzależnienie jest w ogóle niewidzialne”

Każdy widział narąbanego brata, ojca, syna. Jak facet zachleje, to idzie na drugi dzień do pracy, prosi asystentkę o czarną kawę i wcale nie ukrywa, że balangował dzień wcześniej. Natomiast kobiecie nie przystoi. Kobieta wstanie rano, usmaży dzieciom naleśniki, zrobi sobie jeszcze lepszy makijaż niż zwykle i będzie udawać, że nic się nie dzieje (...). Stereotypowy obraz alkoholiczki to opuchnięta, czerwona, stojąca pod sklepem, lekka patuska… Z uzębieniem, które pozostawia wiele do życzenia. Ktoś o niskich zasobach intelektualnych – mówi w podcaście „Wprost Przeciwnie” Agata Jankowska, autorka książki „Soberlife. Jak trzeźwieją kobiety”. – Cały czas jest silne przekonanie w narodzie, że kobieta pijąca to po prostu… szmata. Za oskarżeniem o picie idzie to, że na pewno się puszcza, jest łatwa. To są kalki, które kulturowo są nam wtłaczane od pokoleń – podkreśla Marek Sekielski, autor książki „Współuzależnione”.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": Zajęłaś się tematem trzeźwiejących kobiet. Agata Jankowska: Jesteśmy świadkami, świadkiniami jakiejś małej rewolucji obyczajowej, bo do niedawna uzależnienie miało absolutnie męską twarz. I wszyscy skupiali się głównie na tym, jak trzeźwieją mężczyźni, jak uzależniają się mężczyźni, jak piją mężczyźni, jak ćpają mężczyźni. Natomiast o kobietach mówiło się, jeśli już w ogóle mówiło się, w sposób sensacyjny. A ja chciałam iść krok dalej (...). Przede wszystkim stanowimy połowę społeczeństwa i mamy dokładnie te same problemy, dokładnie te same choroby i dokładnie tę samą szansę na leczenie, czy też na dostępność do lekarzy specjalistów.