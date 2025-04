Ruszają ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Zaskakująca reakcja polityka PiS

Na 23-24 kwietnia zaplanowano pierwsze ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Początek prac to efekt porozumienia między stronami polską i ukraińską. Michał Dworczyk w rozmowie z Polsat News podkreślił rolę w tej kwestii fundacji Wolność i Demokracja. – Fundacja działała od 2022 roku. To właśnie wtedy wystąpiono z wnioskiem o zgodę na poszukiwania ofiar. Dzięki fundacji rok później zostały odnalezione szczątki ofiar UPA w miejscowości Puźniki – tłumaczył.

Ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Dworczyk komplementuje rząd Tuska

Polityk PiS pochwalił także działania aktualnej minister kultury Hanny Wróblewskiej, która wraz z ukraińskim ministrem Mykołą Toczyckim prowadzi rozmowy dotyczące ekshumacji polskich ofiar. – Prowadzą dobry dialog i tego trzeba pani minister pogratulować – ocenił europoseł.

- Mam nadzieję, że ten dialog doprowadzi do tego, że w dobrym kierunku będą zmierzać relacje polsko-ukraińskie w tym wymiarze. Słyszymy i to rzeczywiście jest dobra informacja, że w tym roku będą zgody na poszukiwania. To też trzeba docenić – podkreślił.

Przy okazji były minister zaznaczył, że „aktualne działania rządu Donalda Tuska są kontynuacją tych, które wcześniej podejmowało PiS”. – Tak powinno być. We wszystkich ważnych sprawach powinniśmy, niezależnie od tego kto ma większość w Sejmie, politykę prowadzić w sposób roztropny i kontynuować wszystkie dobre działania, które podejmowali poprzednicy – stwierdził.

Ukraina wyda kolejne zgody?

Michał Dworczyk w rozmowie z Polsat News zaprzeczył słowom Pawła Kowala, pełnomocnika polskiego rządu ds. odbudowy Ukrainy, który twierdził, że przez ostatnie 10 lat nie dokonano w kwestii ekshumacji żadnego przełomu. – Mija się z prawdą. Przez ostatnie lata przy każdym spotkaniu były podejmowane rozmowy – zarówno przez pana prezydenta, pana premiera, ministra kultury. Efektem tych rozmów była pierwsza zgoda od prawie dekady na poszukiwania. – Niedobrze jest, gdy próbuje się wykorzystywać sprawę ekshumacji do robienia polityki – dodał.

Paweł Kowal w rozmowie z PAP zaznaczył, że „pierwszy raz od 10 lat mamy sytuację, kiedy strona ukraińska wydała realne zgody na ekshumacje lub poszukiwania, to jest już kilka kolejnych zgód”. – Jeżeli chodzi o wnioski strony polskiej do ukraińskiej, one wszystkie są na tyle zaawansowane, że w mojej ocenie na gruncie ukraińskiego prawa nie ma żadnych przeszkód, żeby wydawać także kolejne decyzje na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne – powiedział polityk KO.

Koniec rozejmu wielkanocnego. Putin przemówił