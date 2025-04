IMGW wydało alerty! Gwałtowne burze i grad zagrażają tym regionom Polski

Burzom miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy grad. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13:00 dnia 23 kwietnia do godziny 21:00 tego samego dnia. Jednak w czwartek pogoda nadal może zaskakiwać.

IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami i gradem. Wydano alerty

W ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Burze możliwe są szczególnie na Pomorzu i na obszarach górskich. Prognozowana suma opadów w burzach do 30 mm. Początkowo na północy miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C–17°C miejscami na północy i w rejonach podgórskich, około 20°C na przeważającym obszarze kraju, do 23°C na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem – około 10°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Przelotne opady i mgły w nocy

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie okresami także małe. Miejscami, zwłaszcza na Pomorzu oraz wzdłuż południowej Polski, przelotne opady deszczu, początkowo zanikające burze. W drugiej połowie nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 6°C na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 9°C na przeważającym obszarze kraju, do 11°C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

Czwartek, 24 kwietnia. Znów niestabilna pogoda

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu kraju burze. Prognozowana suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 11°C nad samym morzem, około 16°C w rejonach podgórskich, do 20°C w centrum i 22°C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Noc z 24 na 25 kwietnia. Ppady deszczu i lokalne burze

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wybrzeżu zachmurzenie małe i umiarkowane. W wielu miejscach południowej Polski opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym; lokalnie burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do około 20 mm. Początkowo słabe, przelotne opady deszczu także na północy.

Temperatura minimalna od 1°C miejscami na północy, około 6°C na wybrzeżu i 9°C w centrum, do 13°C na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni, na południu także zmienny. W czasie burz porywy do 60 km/h.

Zalecenia dla mieszkańców

Ze względu na prognozowane warunki pogodowe zaleca się zachowanie ostrożności, szczególnie podczas przemieszczania się oraz planowania aktywności na świeżym powietrzu. W przypadku wystąpienia burz należy unikać otwartych przestrzeni i schronić się w bezpiecznym miejscu. Kierowcy powinni być przygotowani na pogorszenie warunków drogowych, zwłaszcza w rejonach objętych intensywnymi opadami deszczu i ograniczoną widzialnością z powodu mgieł.

